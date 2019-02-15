向中喊話 蘇貞昌：盼善意對待不要只想併吞

（中央社記者劉冠廷台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，不是台灣不跟中國互動，是中國要併吞、侵略台灣；守護台灣主權，是台灣人民一致的要求，希望中國還是要善意對待，不要只是一心想要併吞。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌進行施政方針報告並備質詢。針對兩岸關係，親民黨立委周陳秀霞在質詢時問到，這2年多來兩岸零互動，要如何化解分歧。

蘇貞昌表示，台灣充滿善意，一直希望在對等、尊重、互惠、互利的情形互動，但中國領導人直接講明，九二共識就是一個中國，就是一國兩制，還要提一國兩制台灣方案。

蘇貞昌也說，總統蔡英文在元旦談話時，針對兩岸關係提出「四個必須、三道防護網」後，受到民意高度肯定，因此也希望政治、公眾人物，言行還是要以台灣利益為最優先。

周陳秀霞再問蘇貞昌，要提出何種新論述，作為兩岸交流的基礎，她認為一定要有新論述，不然兩岸交流基礎在哪裡。

蘇貞昌表示，台灣與中國這樣也十幾年了，論述都沒有用，要是同意一個中國，都不用論述，中國最高興，但台灣絕不容許這樣；中國已經講明了，啟動一國兩制台灣方案，還要啟動跟各界和平協商，那就是當年中國內戰時的統一戰線。

蘇貞昌指出，中國怎麼有錢、繁榮，但再知名的商人，一天就可以不見，再漂亮的電影明星，說關就關，所以不要想中國有錢、繁榮，不要為了錢而忘了主權。

他強調，今天守護台灣主權，絕不讓步，我們可以善意互動，還是希望中國尊重台灣的善意，不要害怕民主。（編輯：鄭雪文）1080215