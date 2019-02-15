蔡總統出席獨派晚會 大喊團結守護台灣

台灣之友會15日晚間在台北舉行元宵聯歡晚會，總統蔡英文（後）受邀出席，上台致詞並向與會來賓賀新春。中央社記者徐肇昌攝 108年2月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天出席台灣之友會舉辦的元宵聯歡晚會，她說，「拚民生、護民主、守主權」是政府現階段最重要工作，拜託大家團結再團結，團結不是為了個人，是為守護台灣與民主。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏、總統府資政吳澧培、台灣之友會總會長黃崑虎等獨派大老今天都出席「台灣之友會元宵聯歡晚會」，活動席開逾30桌，蔡總統到場時，與會人士高喊總統加油；蔡總統出席這場活動，被解讀向獨派遞出橄欖枝。

蔡總統主桌座位兩邊安排黃崑虎、小英之友會總會長顏志發；至於曾反對蔡總統連任的辜寬敏、吳澧培則是被安排蔡總統對面位置，蔡總統進場時也與兩人以及其他與會者握手致意。

在蔡總統抵達前，辜寬敏上台致詞提到，接下來的總統選舉，大家放心，「沒有問題啦！」；辜寬敏認為，國民黨所謂的統一綱領，「台灣若有10%的人支持就很好了」，所以，「下次的選舉，我請大家放心，我們一定會贏」，不可能政權輪替，還是民進黨的政權會讓台灣安定、人民安心，這不是新年說好話，而是他最近所了解的社會情勢。

蔡總統致詞時，先是感念昨天辭世的台灣基督長老教會牧師高俊明；蔡總統並提到，對岸的壓力越來越大，她做總統，她的政府絕對不會因為壓力屈服，甚至壓力越大，就越要走出去，因為這才是台灣精神。

提及台灣的國際關係，蔡總統說，國際社會對台灣的支持愈來愈多，不管是美、日、歐盟等國家最近都在各種場合支持聲援台灣，「我們就是要拚給大家都知道，台灣就是一個不怕威脅、堅持民主理念的地方」。

此外，蔡總統強調，世局在變，「但我們的方向是正確的，就要勇敢一起走」。請大家放心，她做總統一定會全心守護台灣的主權、民主自由，未來一年是守護台灣最關鍵的時刻，「拚民生、護民主、守主權」是現階段最重要的工作，她要拜託大家團結再團結，團結不是為了個人，團結是為了守護台灣、守護民主。

觀察兩岸情勢，黃崑虎致詞提到，有人說什麼兩岸一家親、你儂我儂、指腹為婚，明年立法委員與總統大選，「我們應該覺悟，一定要選民進黨，一定要選民進黨提名的立委、民進黨提名的總統候選人，只有這樣，才有辦法救台灣」，才能建立一個主權獨立的國家。

在黃崑虎帶領下，現場人士為昨天過世的高俊明默哀1分鐘。

另外，吳澧培稍早接受媒體訪問指出，今天與蔡總統見面不會尷尬，之前他希望蔡總統不要選連任，主要是對她好、對台灣好、對民進黨好，因為他很擔心她民調低、選不上，「她若決定要參選，我就祝福她」。

媒體追問吳澧培會支持蔡總統還是只給祝福；吳澧培說，他祝福，當然也要看情形，若有更適當的人要出來選，他就要考慮看看哪一個對台灣最有利。

辜寬敏會前受訪指出，他很早就跟蔡總統提「做1任4年就好」，講一次就好；如果蔡總統還要競選連任，「這是她的事情，不是我的事情。」

辜寬敏並說，「下次選舉，國民黨沒人啦，大家安心」；媒體問到，人氣很高的高雄市長韓國瑜若要出來選呢，辜寬敏反問，韓國瑜若出來更好，「那款怎麼當選？」至於台北市長柯文哲，辜寬敏則說「那更不可能」。

至於蔡總統若競選連任是否會當選；辜寬敏認為「會贏」；媒體再追問，那是否會挺蔡總統，他說，「挺不挺這是另外的問題，我是覺得4年就好，做總統很辛苦」。（編輯：楊凱翔）1080215

總統蔡英文（中）15日在台北出席台灣之友會舉行的元宵聯歡晚會，席間氣氛融洽，眾人鼓掌致意。中央社記者徐肇昌攝 108年2月15日