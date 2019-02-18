女縣市長占比破3成 女性參政權力增長

（中央社記者潘姿羽台北18日電）女力崛起，台灣不只性別平等程度居亞洲之冠，主計總處最新發布的性別圖像更顯示，2018年縣市長女性比率大幅躍升至37.5%，是1997年以來首破1/3，顯見女性參政權力持續增長。

主計總處近期出刊「2019年性別圖像」，除了指出2017年台灣性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII）為0.056，GII值越低越佳，台灣位居全球第8名、亞洲第1名，顯見性平成效卓越，內容也探討女性在權力、決策與影響力的表現。

主計總處指出，女性擔任地方首長及民意代表比率提升，參政權力持續增長；2018年直轄市長女性比率16.7%，與前次2014年相同，縣市長女性比率則升至37.5%，相較於前次選舉顯著提升31.2個百分點，而且是1997年以來，首次超過1/3的性別比例。

進一步觀察2018年地方首長大選結果，堪稱女力大爆發；宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠，均是女將身分。

另外，台灣女性立法委員比率創新高，2017年女性國會議員比率達38.1%，不只較2007年增加16.9個百分點，更傲視瑞士、英國、中國大陸、新加坡、美國、南韓及日本等國均未達3成，低於台灣。（編輯：林孟汝）1080218