第4次參加吃飯擔民俗 蔡總統：團結面對國際挑戰

流傳百年的雲林縣馬鳴山五年大科及五年千歲吃飯擔民俗，在2年前登錄認證為無形文化資產，總統蔡英文（前左）19日再度參與，和民眾熱情分享宗教民俗盛況，受到民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝 108年2月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）今天是元宵節，流傳百年的雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔民俗盛大登場，總統蔡英文表示，她第4次參加與民眾分享喜悅，希望國人發揮團結、互助精神，勇敢面對國際多變的挑戰。

流傳百年的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔民俗，經雲林縣政府在民國106年頒發無形文化資產的認證書，與新北平溪天燈、台南鹽水蜂炮號稱台灣元宵三大廟會活動。

蔡總統說，馬鳴山五年千歲吃飯擔民俗，是台灣元宵三大重要廟會活動，她第4次參加，這項活動代表台灣人團結與分享、互相幫忙的精神，期勉國人發揮團結互助精神，勇敢面對國際多變的挑戰，相信在互相照顧的台灣精神之下，台灣一定能在國際上表現崢嶸。

蔡總統特別提到，今年農曆過年期間，下鄉到各縣市發福袋，看到許多鄉親的熱情，覺得很高興，尤其是聽到很多鄉親給她的加油聲音，讓她覺得格外溫暖，感謝鄉親的支持，祈求上天保佑台灣風調雨順、國泰民安。

鎮安宮五年千歲出巡驅魔除瘴祈安，繞境褒忠、東勢等地五股十四庄，兩路陣頭隊伍在下午2時至3時之間，會合吃飯擔活動，今年輪由褒忠鄉馬鳴村主辦。

鎮安宮主委章金樹表示，吃飯擔的菜餚有「重現陣頭菜」的油飯、羊肉湯、鹹菜鴨、肉羹、炒麵等，民眾並未因今天凌晨的降雨導致部分場地泥濘而減低熱情，今年特別安排的王爺展、坐神轎體驗等吸引民眾熱情參與。（編輯：陳俊碩）1080219

雲林褒忠馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈安暨元宵吃飯擔民俗19日在馬鳴村盛大登場，萬人空地吃飯擔的菜餚，有「重現陣頭菜」的油飯、羊肉湯、鹹菜鴨、肉羹、炒麵等，招待來自各地信眾大快朵頤。中央社記者葉子綱攝 108年2月19日