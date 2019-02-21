世界母語日秀母女合照 總統：長大後發奮學客語

總統蔡英文在臉書貼出與母親張金鳳昔日合照，並以「一起來說爸爸媽媽的話」為題發文。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文母親張金鳳去年辭世，蔡總統今天趁著世界母語日，在臉書貼出母女昔日合照，鼓勵大家「今天是世界母語日，一起來說爸爸媽媽的話」。

蔡總統下午在臉書以「一起來說爸爸媽媽的話」為題發文表示，小時候家裡講的是台語，上學之後講的是國語，出國留學講的是英語。結果長大之後，發現自己其實是不會講客家話的客家人，才開始發奮學客語。

總統表示，語言是一種資產，多學會一種語言，看見世界的角度就會更多元。為了支持母語，政府做了很多事。

蔡總統也列出3大政績。1、任內通過「國家語言發展法」，讓台灣各個固有族群的語言，都成為受保障的國家語言。

2、任內成立Alian96.3原住民族廣播電台，以及講客廣播電台。

3、十二年國教課綱的語文領域，除了國語跟英語，也包括原住民族語言、台語、客語等本土語文，以及新住民語文和第二外國語文。各類師資和課程，已經開始蓬勃發展。

總統說：「世界母語日，一起來講爸爸媽媽的話！今天打個電話跟家人說話。」（編輯：李信寬）1080221