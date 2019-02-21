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國民黨：若重返執政 將檢討年金改革政策

最新更新：2019/02/21 19:43

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨發言人歐陽龍今天重申，國民黨主張建立穩定且永續的年金制度，黨主席吳敦義日前也宣示，若重返執政，將重新檢討年金改革政策。

吳敦義日前提及，政府可利用發放消費券的方式同額補發退休軍公教因年金改革而被砍掉的退休金，不過，全國公務人員協會理事長李來希並不認同此種作法。

國民黨發言人歐陽龍今天表示，吳敦義接獲許多人反映與建議，認為民進黨政府對於退休軍公教年金改革涉及違憲、違反不溯既往原則，若無法完全恢復年改以前的待遇，對於被刪減部分，希望政府能以發行消費券的方式同額補發，目的是期望恢復退休軍公教人員因不當年改所造成的損失，同時又能刺激國內消費，提升經濟。

歐陽龍說，吳敦義是反映民眾的想法，與國民黨主張建立穩定且永續年金制度的立場不相違悖，吳敦義也曾宣示，若能重新執政，將對民進黨執政時期違憲、違法施政「撥亂反正」，並重新檢討蔡英文政府「過度刻薄」的年金改革。

歐陽龍強調，國民黨主張，年金改革應該要讓國家體質更為健全，讓台灣邁向更好的制度改革，但絕對不能以汙名化手段及方式羞辱、醜化軍公教人員，達到所謂的年金改革，應該凝聚共識，讓全國軍公教安心、放心的工作及退休。（編輯：王永志）1080221

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