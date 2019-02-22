接國安會副祕 葉國興：敵人跑到國內局勢險峻

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文聘請前新聞局長葉國興出任國安會副秘書長，預定於25日走馬上任，葉國興表示，因國內外局勢險峻，敵人都跑到國內來，因此，他同意接下新職。

葉國興晚間接受中央社記者訪問表示，2002年到行政院新聞局擔任局長後，就未與總統蔡英文見過面，至今已經17年，去年11月24日選舉過後，他與蔡總統總共見了兩次面，就國內外局勢交換意見。

被問到願意接下國安會副秘書長一職的關鍵，葉國興說，因為現在國內外局勢很嚴峻，「我們的敵人都跑到國內來，這種事情比國內為了一些政策而爭執更嚴肅且嚴重的事情」。

葉國興說，因為自己過去曾有這方面的訓練與經驗、也具備這方面的能力，既然總統開口了，他就答應。

他進一步指出，總統認為在中美貿易戰衝突、兩岸區域情勢以及社會快速變遷的挑戰與有效策略因應作為上要有更專業的人士加入，除了國安會既有人員以外，總統希望國安會與外部專家學者應有連結，而他就是扮演這個角色。

至於與國安團隊接觸的開始，他說，是在前總統李登輝時代，國安團隊成員張榮豐找他參加國安會的專家會議，直到前總統陳水扁時代才進入國安會擔任諮詢委員。

黨政人士表示，葉國興的策略思考具有戰略高度，國家面臨重要關鍵時刻需要這類型的人，讓整個國安團隊多一些不一樣的風格與意見，思考會更全面。

這名人士說，蔡總統過年前、過年後分別兩次與葉國興詳談，針對國際社會變動、險峻的兩岸局勢等廣泛交換意見，過年後即敲定葉國興出任國安會副秘書長一職。（編輯：林淑媛）1080222