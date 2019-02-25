不做掩埋場 蔡總統關切龍崎奇特景觀

總統蔡英文（右）25日在台南市長黃偉哲（右2）等人陪同下，前往高雄市內門區靈隱寺俯看龍崎掩埋場預定地，了解當地的自然地景。中央社記者王淑芬攝 108年2月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）行政院已宣示台南市龍崎掩埋場開發許可3月10日屆滿後將不再展延開發許可，總統蔡英文今天由台南市長黃偉哲陪同勘查龍崎地景，並於聽取簡報後肯定奇特的景觀。

從高雄市田寮到台南市玉井有約10萬公頃泥岩地質，經年累月沖刷侵蝕形成特殊自然景觀，不過環保業者計劃開發為垃圾掩埋場；歷經居民長期抗爭，行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢明確表達不再展延開發許可。

蔡總統由黃偉哲、民進黨立法委員王定宇陪同，跨界到與龍崎交界的高雄市內門區靈隱寺俯視龍崎掩埋場預定地，並聽取台南市牛埔里長陳泰祥等人簡報，盼政府保留世界級特殊地景，發展國際觀光增加能見度。

陳泰祥指著泥岩裸露的岩壁說，這是歷經兩次水土保持工程卻都失敗的案例，希望政府不要再破壞岩層，再者，掩埋場預定地緊鄰部落，將嚴重影響生活環境，他主張保留自然地景發展觀光。

參選台南市長失利的前牛埔里長陳永和也向蔡總統介紹龍崎優美的自然景觀，盼好好發展觀光。

蔡總統聽取簡報後，肯定龍崎奇特的自然景觀。

台南市長黃偉哲受訪表示，台南市政府已依文化資產保存法將龍崎掩埋場所在地指定為暫定自然地景，業者就不應開發，再者蘇貞昌院長也說3月10日開發許可屆滿後將不再展延；他說「這個開發案就結束了」。

面對廢棄物掩埋的問題，黃偉哲表示，會積極找地方，並清理舊掩埋場盼增加灰渣的掩埋空間等，他說解決垃圾問題就是不要到牛埔來。

黃偉哲表示，感佩環保人士對環境工作的付出，將邀請陳永和出任市政顧問，繼續督導市府作為。陳永和感謝黃偉哲的器重，並說沒有職務也會為台南打拚。（編輯：翁翠萍）1080225

總統蔡英文（前右3）25日在民進黨立委王定宇（前右2）等人陪同下，前往高雄市內門區靈隱寺平台俯看龍崎掩埋場預定地，並聽取簡報了解現況。中央社記者王淑芬攝 108年2月25日

總統蔡英文（前右3）25日在台南市長黃偉哲（後右）、民進黨立委王定宇（前右）等人陪同下，前往高雄市內門區靈隱寺查看龍崎掩埋場預定地，現場聽取簡報了解現況，並與寺方代表合影。中央社記者王淑芬攝 108年2月25日