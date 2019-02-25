談未來規劃 賴清德：立委補選後再說

（中央社記者楊思瑞台南25日電）前行政院長賴清德協助台南維冠大樓受災戶洪家益挑戰直播賣農產，今天被媒體問到自己何時會有新工作時表示，現在當志工，等3月16日立委補選過後再來討論。

賴清德今天到台南市安南區協助洪家益直播賣小番茄，短短十幾分鐘就把預定的數量賣完，效果相當好。媒體在直播結束後詢問賴清德，順利幫洪家益找到新工作，那自己的新工作如何規劃。

賴清德表示，現在就是當志工；除了幫洪家益行銷台南農特產品，也是民進黨台南市立委補選參選人郭國文的競選志工。希望幫郭國文打贏選戰，其他的事就等3月16日以後再來慢慢討論。

他說，民進黨現在聲勢比較弱，處於相對劣勢；如果沒有集中全黨力量號召社會支持，立委補選會相當辛苦。3月16日前把焦點放在立委補選，吸引社會注意，團結一致打贏選戰，民進黨才能重新得到人民支持。

賴清德表示，如果大家此時都把力量放在討論總統大選，立委補選就沒有人注意，對民進黨的選情不好。2020總統大選的事，不妨在3月16日立委補選後再來討論。民進黨府、院、黨此時都要團結，在新北、彰化、台南的立委補選得到人民支持，才能重新站起來。（編輯：陳俊碩）1080225