投入2022地方首長選舉 黃國昌：相當有興趣

（中央社記者陳俊華台北26日電）時代力量立委黃國昌今天接受廣播專訪時，被問到是否有意投入西元2022年地方首長選舉。黃國昌說，完全不排斥，「而且相當有興趣」，但現在談選區都還太早。

黃國昌今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪。2020年立委選戰，國民黨中央委員連勝文擬推薦台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗參選新北市第十二選舉區立委，挑戰黃國昌。黃國昌說，平常心看待，每天在立法院要處理很多事，要耗費的心力就很多。

主持人問到，2022年黃國昌是否有意願參選地方首長。黃國昌說，未來若有機會參與地方施政、執政，「我對那件事完全不排斥，而且相當有興趣」；黃光芹問，就地緣關係，新北市是否為主要戰場。黃國昌表示，現在談選區都還太早，不要聽了今天的專訪後，就說他要投入縣市長選舉，可能都太快。

黃國昌說，從時代力量作為一個政黨的角度而言，從地方執政開始，讓選民對時代力量施政能力有信心、有期待，是時代力量未來要走的道路。

主持人指出，時代力量跟台北市長柯文哲有交好，也有合作空間，若柯文哲放棄組黨，是否可能以時代力量政黨提名方式，提名柯文哲參選2020總統。黃國昌說，2020年選舉布局，及對總統候選人的態度，應以3月1日新上任的黨主席邱顯智及決策委員會進行討論、決定。

黃國昌表示，時代力量未來的發展，包括2020國會選舉，盼能有更多專業問政型立委進入國會；雖然現在只有5席立委，但在各方面表現上，「絕對不會輸兩大黨」，「時代力量黨團在立法院的表現，其實是最好的」。（編輯：黃國倫）1080226