朱立倫拋重啟核四 國民黨表態支持

（中央社記者余祥台北26日電）前新北市長朱立倫今天拋出，若當選總統將考慮重啟核四。國民黨發言人歐陽龍表示，去年通過以核養綠公投，國民黨支持民意走向，而重啟核四不失為快速又有效，能達成穩定供電的方式。

朱立倫今天接受廣播專訪時表示，若他當選總統，將會重新檢視能源配比，若能源不足影響國家安全時，重啟核四是選項之一。

國民黨發言人歐陽龍指出，去年通過以核養綠公投，顯示這是民意所趨，國民黨支持民意的結果，重啟核四不失為快速又有效達成穩定供電的方式。他認為，國家的能源政策本就需要與時俱進，既然現在面臨穩定供電的問題，就不用急著一定2025年達成非核家園，而是應該漸進達成。

國民黨副主席郝龍斌則在臉書表示，站在科學的角度下，他支持核能；在安全的前題下，為了台灣能源充足，他支持核四。若想要尋求台灣民眾的共識，他建議2019年啟動核四公投。

前總統馬英九辦公室表示，以核能支援綠能發展並減少排碳「以核養綠減碳」，是馬英九一貫的主張，能源政策需兼顧各項安全議題，更是理所當然，樂見有更多的人一起理性務實討論。

另外，表態將以無黨籍身分選總統的前行政院長張善政表示，朱立倫說重啟核四的前提是能源不敷使用的時候，但現在總統蔡英文「火力」全開，在這情況下能源不會短缺，只是環境的空污會更嚴重，碳排放量會更高，電費也會更貴。因此，不是能源夠不夠用的問題，而是應該是用核能取代一部分的燃煤和燃氣，讓碳排放、空污減少，這才是對人民有利的做法。

張善政說，他挺核但必須有條件，前提是一定要安全，例如大家所擔心的核廢料處置問題，核廢料乾式貯存外圍護箱如果做得好，釋出放射線的機率很低，10年甚至20年後的技術進步，核廢料也可能再利用。（編輯：楊凱翔）1080226