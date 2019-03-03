綠委盼減收菸稅 降幅與修法時程待協商

（中央社記者游凱翔、王承中、顧荃台北3日電）民進黨立委許智傑今天說，菸稅調漲到31.8元，引起勞工反彈，他已向行政院長蘇貞昌反應民怨，希望減收菸稅，但具體降幅、修法時程、以及降稅效應等問題，仍須行政、立法部門進一步討論。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，蘇揆日前與黨籍立委座談時，有立委反映菸價太貴，但因菸稅（捐）攸關長照財源，茲事體大，政院沒有任何預設立場，會在充分考量反菸、長照團體與吸菸者等各界意見後，審慎處理，全案目前由財政部與菸酒公司研議中，有結論就向外界報告。

許智傑表示，他不鼓勵抽菸，但對許多勞工而言，抽菸是生活中的小確幸，何況菸稅是不穩定的稅金收入，不宜做為長照財源，更不應以增加勞工負擔來填補長照經費，甚至造成勞工相對剝奪感。

民進黨立委劉建國說，長照的基金來源目前約為7項，包括菸稅、菸捐、遺產稅、贈與稅等，但抽菸與長照沒有絕對的因果關係，因此他個人從來都不贊成調高菸稅，但未來菸稅要調降多少，劉建國說，立法與行政部門必須充分討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委徐志榮說，當初修法提高菸稅，主要是希望以價制量，希望國人少抽菸，現在翻來覆去很奇怪。

徐志榮說，過去幾年縣市政府退回不少的長照補助，但這與行政程序問題有關，並不是錢太多用不完。他表示，還沒有精算過菸稅調降下來會影響長照多少，但用在長照的錢愈多，才能夠多做一點事。

國民黨立委李彥秀告訴中央社記者，當初將菸稅當成長照財源時，在野黨就不停提醒，會有財源不穩定、對吸菸人口二度剝削的問題，現在又傳要降菸稅，如此反覆的政策，顯示民進黨把長照當兒戲的荒謬心態。

根據財政部資料，106年6月12日起，菸稅由每千支(公斤)590元調增至1590元，調整後的稅課收入全數用於長照基金。

若以1包菸20支紙菸為例，原來菸稅每千支590元，換算起來，每包菸菸稅為(590/1000)x20=11.8元，調整後，菸稅漲至(1590/1000)x20=31.8元，漲了20元，再加上每支紙菸課徵1元的菸品健康福利捐，每包菸所繳菸稅與菸捐合計為51.8元。（編輯：陸倩瑤）1080303