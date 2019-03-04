缺席疫苗會議 吳釗燮：無法接受與會須中國同意

（中央社記者顧荃台北4日電）台灣首度缺席世衛流感疫苗選株會議，外交部長吳釗燮今天表示，「這是原則問題」，為什麼台灣參加WHO活動要中國同意、為什麼必須等到最後一刻才知道能否出席，這無法接受。

世界衛生組織（WHO）2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加，這也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

吳釗燮上午赴立法院業務報告並備質詢。

民主進步黨立委陳曼麗質詢時表示，雖然凌晨才收到通知，但北京離台灣不遠，為何不能馬上買機票或提早先去當地等待。

吳釗燮答詢表示，「這是原則問題，為什麼我們的專家、官員要參加WHO相關活動，需要經過中國同意？」台灣應該是透過WHO申請參加會議，如果事事都要經過北京同意，這樣無法接受。

吳釗燮說，第2個原則，是台灣要參加WHO相關會議，為什麼必須等到最後一刻才知道，為什麼不能提早知道有所準備。如果需要提早去當地等待，或最後一刻仍然買機票過去，會讓外界覺得台灣接受WHO或中國對台灣的矮化作法。

民進黨立委林靜儀質詢時表示，是否是因為WHO在2005年跟中國簽備忘錄，導致台灣申請WHO活動要透過中國轉知。

吳釗燮說，大部分都是這樣。2005年簽了備忘錄後，台灣透過美國與其他國家跟WHO表態，認為WHO不能跟單一國家簽備忘錄來規範其他國家。WHO現在邀請台灣通常都是透過北京，「這作法我們無法接受」。

林靜儀詢問，是否考慮請其他國家成為台灣的窗口；吳釗燮回應，這是兩難，如果能從友好國家取得相關資訊，中國或WHO會認為台灣已有管道，沒參加WHO也沒差。所以外交部最重要的工作，還是要跟WHO敲門。（編輯：林興盟）1080304