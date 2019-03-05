署名中國外交部推特留言　吳釗燮回嗆：假冒很多

外交部長吳釗燮在外交部官方推特上轉傳中國炸毀觀音像的影片，引來疑似假冒中國外交部推特帳號的回應表示，佛像是違規建造、應被銷毀。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外交部長吳釗燮在外交部官方推特上轉傳中國炸毀觀音像的影片，引來疑似假冒中國外交部推特帳號的回應表示，佛像是違規建造、應被銷毀；吳釗燮則回應，要求對方證明所用的是真帳號。

外媒報導，中共對大型宗教造像的整治力度持續不減，河北當局上月以爆破的方式摧毀一座世界最高的摩崖石刻立式觀音像。寒冬雜誌網（Bitter Winter）指出，2019年2月2日，河北石家莊平山縣的一座高達57.9公尺的觀音像被炸毀。

吳釗燮昨天在外交部官方推特上轉傳寒冬的影片，影片畫面顯示佛像被炸毀。他並推文說：「請告訴我，這不是真的。」

這則推文隨後引來疑似假冒中國外交部推特帳號的回應表示，經過調查，這座雕像是違規建造的，應被銷毀。這個疑似假冒的帳號只有7個追蹤者。

吳釗燮今天下午再度在外交部推特上推文，並附上疑似假冒中國外交部推特帳號的2張截圖。他在推文中質疑對方說法，並說：「我知道在中國有很多假冒的東西，以規則為基礎的秩序也不被遵守；但請告訴我，這帳號是真的。」（編輯：謝佳珍）1080305