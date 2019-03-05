新式高教機9月廠試 胡開宏接漢翔董事長肩負重任

（中央社記者游凱翔、韋樞台北5日電）漢翔董事長內定由熟悉戰機、教練機的國防部副參謀總長胡開宏中將接任，由於代表台灣走向國防自主過程的新式高教機9月將出廠進行地面測試，胡開宏肩負重任。

漢翔公司現任董事長廖榮鑫2015年上任，提出「台灣航太產業A-Team 4.0聯盟」，整合原物料、機械、工具機、電子電機、及金融等各式後勤支援，將台灣航太業組成一個大品牌共同出去搶單，當時他設下目標，由漢翔做為龍頭，成為大型飛機公司的Tier 1供應商。

台灣航太產業A-Team 4.0聯盟成軍時機，正好趕上國機國造新階段，66架新式高級教練機的計劃，成了聯盟最佳的「柴火」，讓聯盟成員供應鏈和智慧製造的火力愈燒愈旺，使出渾身解數，全用在這批高教機上。

如今廖榮鑫功成身退，今年8月將滿60歲屆齡退役的胡開宏已獲核定接任漢翔董事長。

民進黨籍立法委員蔡適應接受中央社訪問時表示，胡開宏在空軍服務許久，由於新式高教機9月將出廠測試，對於推動國機國造的國軍來說是關鍵時刻，而漢翔身為主要的推動者，若董事長能具備軍方背景，又具有戰鬥機、教練機的常識，有利政策推動。他相信胡開宏接任漢翔董事長，不會影響既定的政策。

也有退伍空軍將官表示，胡開宏具領導力，相信能夠在關鍵時刻帶領漢翔，讓國機國造順利完成。

軍方人士認為，胡開宏今年8月將60歲屆齡退伍，由於從中將晉任上將是「窄門」，胡開宏提前退伍接漢翔董事長，具疏通作用，且胡開宏熟悉教練機、戰機，擔任漢翔董事長，是適才適所的安排。

總統蔡英文上任後大力推動國防自主，國艦國造、國機國造更是重點項目，總統蔡英文曾說，高教機計畫是代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力、確保國家的安全。

根據國防部日前公布的「5年兵力整建及施政計畫報告」指出，將打造66架新式高教機，首架已在去年6月1日開始組裝，預計今年9月出廠執行地面測試、民國109年6月底執行首飛，115年完成全數交機。

由於目前的高教機年份已久，打造新式高教機除了是國防自主的重點政策外，更是迫在眉梢，胡開宏在關鍵的時刻接任漢翔董事長，肩負新式高教機9月測試的重責大任，對他而言，只許成功不能失敗。（編輯：謝佳珍）1080305