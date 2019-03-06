酒駕肇事公布姓名 徐國勇：可以考慮的方向

（中央社記者王承中台北6日電）民進黨立委蔣絜安今天建議，可仿效澳洲的方式，將酒駕肇事者的姓名、大頭照等公布在電子媒體上。內政部長徐國勇表示，這應該是可以考慮的方向，但要研究一下個資法。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇、司法院副秘書長葉麗霞、法務部政務次長蔡碧仲、交通部政務次長黃玉霖就「酒駕猖獗─如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」進行專題報告，並備質詢。

蔣絜安在質詢時表示，澳洲是把酒駕肇事者的名字刊登在報紙上，未來是否可以把酒駕肇事者的姓名、大頭照等公布在電子媒體上。列席的徐國勇說，這應該是可以考慮的方向，但要研究一下個資法。

蔣絜安指出，立陶宛、愛沙尼亞等國家，針對酒駕肇事者，會掛上特殊車牌，如車牌號碼多一個零。徐國勇說，交通部也說有這個規劃，這對警察執法也可以知道要特別注意。

民進黨立委劉世芳在質詢時表示，杜絕酒駕重點不在刑法加重刑責，應是不要讓喝酒的人可以駕車，對於酒駕預備犯，可能會在路上發生事故，是否可以先讓酒駕預備犯沒有行動自由，等酒醒後由家人、友人領回，否則已經肇事，人都受傷或死亡，才來從重量刑，這對家屬是沉痛的負擔。

徐國勇、蔡碧仲及黃玉霖都表示贊成。徐國勇說，牽涉到人身自由，一定要修法，但如何認定預備行為，構成要件的認定要嚴謹，但拘留還是要由法院來處理。因為涉及到駕駛的行為，在道路交通管理處罰條例中規定比較合適。

蔡碧仲表示，一個人喝酒後駕車很可惡，但是目前中國大陸抓到酒駕關15天太久，3天比較合適。這個非常值得研議，尊重主管機關交通部的意見。（編輯：王永志）1080306