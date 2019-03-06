陳建仁：與國際共同努力 提升職衛領域影響力

（中央社記者溫貴香台北6日電）副總統陳建仁今天接見「2019國際職業衛生研討會與會專家學者」一行人，重申台灣對職業衛生領域發展的重視和承諾，未來將與國際友人共同努力，提升台灣的貢獻和影響力。

訪賓一行人下午由勞動部長許銘春陪同至總統府拜會副總統陳建仁，陳副總統以英文致詞時表示，很高興在總統府和國際職業衛生專家學者們見面，訪賓都是這個領域的重要領導人物，這次能來台訪問，代表著對台灣有深厚的情誼，他表達歡迎。

陳副總統表示，「國際職業衛生學會」（IOHA）曾於2008年在台北舉辦第7屆學術研討會，顯示IOHA對台灣職業衛生領域發展的重視與支持；更令人高興的是，在座3位專家學者都將在「台灣職業衛生學會」（TOHA）舉辦的「2019國際職業衛生研討會」中發表專題演講，與台灣專家學者進行交流，這對國際職業衛生領域的研究有很大的幫助。

副總統說，喬治華盛頓大學環境與職業健康系教授大衛麥可（David Michaels）在美國歐巴馬總統時代，曾擔任7年的美國勞動部助理部長兼職業安全與衛生署（OSHA）署長，對於當代職業衛生重要議題的解決有許多建樹。他感謝大衛麥可在百忙中特地來台，分享過去在美國聯邦政府服務的心得與經驗。

副總統進一步說，朴勝賢博士在韓國職安署（KOSHA）擔任實驗中心主任，透過這次來訪，將與台灣職業衛生領域相關的健康風險評估及暴露評估等學者專家，有實質的交流機會；他也感謝林美利博士雖長期在美國發展，但多年來皆不吝貢獻相關所學，回饋台灣。

陳副總統表示，多年來台灣持續在職業衛生領域有穩定的發展，相關成果也獲得國際間的肯定。期待未來台灣的產、官、學界等，都可以積極發揮國際影響潛力，共同促進國際間更多、更密切的合作。（編輯：楊凱翔）1080306