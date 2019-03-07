參選標語出現支持鞭刑 王金平辦公室：不是政見

前立法院長、國民黨立委王金平7日在台北國際會議中心頂樓舉行參選2020總統記者會，進入會場的通道看板上，寫著大大的「支持鞭刑」4個字，引發熱議。中央社記者謝佳璋攝 108年3月7日

（中央社記者范正祥台北7日電）前立法院長王金平今天正式宣布參選2020總統，現場布置了一面標語牆，其中有「支持鞭刑」，受到矚目。對此，王金平辦公室澄清，「支持鞭刑」不是政見。

王金平辦公室幕僚回應中央社記者詢問時表示，那面牆是今天現場活動布置的一部分，呈現的一些文字內容是蒐集網路上「聲量高的關鍵字」，反映社會大眾關注的議題，但「支持鞭刑」不是王金平的政見，那個會場布置不是「政見牆」。

王金平今天在台北國際會議中心舉辦參選大會，宣布參選2020總統，現場布置了一面牆上寫有「慈悲沒有敵人」、「初心」、「企業生存」、「修訂移民法」、「溝通」、「支持知恥教育」、「公平」、「走向世界」、「人民好生活」、「高薪社會」、「我們就是未來」、「良善精神」等大字標語，其中還有「支持鞭刑」，引起注意。（編輯：楊凱翔）1080307