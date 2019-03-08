更多編輯台推薦新聞：
教宗特使談訪台感想：台灣處境並不孤立
國際

教宗特使談訪台感想：台灣處境並不孤立

早安世界》農委會赴日傳捷報 再搶18億水產訂單

早安世界》農委會赴日傳捷報 再搶18億水產訂單

酒駕累犯76人板殯靈堂上課 學員：有警惕效果
生活

酒駕累犯76人板殯靈堂上課 學員：有警惕效果

互動圖表／超越喬丹了！詹姆斯總得分居史上第4
運動

互動圖表／超越喬丹了！詹姆斯總得分居史上第4

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

緊盯治安 蘇貞昌：勿低估我的決心與政府能力

最新更新：2019/03/08 10:24

（中央社記者溫貴香台北8日電）行政院長蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店夜店門口鬥毆未有效處理換局長。他今天再度宣示，他講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估他的決心與政府的能力。

特種店門口鬥毆事件頻傳，行政院發言人Kolas昨天說，行政院長蘇貞昌6日在治安會報提到，類似的狀況，沒有馬上處理、沒有有效處理，「那就是警察局長不適任」。

蘇貞昌上午在立法院前受訪表示，他在治安會報中要求的是，酒店或夜店不能販毒殺人、聚眾鬥毆與放任酒駕，這哪一點不是人民最深惡痛絕的，為了台灣人民安居樂業，他痛下決心。

蘇貞昌說，他講這些話，酒店和夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，之所以過去一再發生，就是因為老闆看不起警方決心，也看政府無能，這些經營酒店或夜店老闆都不是一般人，他要告訴這些老闆們不要跨越紅線，不要低估政府的決心。

他要警察局長多加油，也要告訴酒店夜店的老闆不要再低估政府的決心。蘇貞昌說，過去這段期間以來，一再囂張的酒店和夜店已經有人在整修內部暫停營業，希望這些老闆好好評估，不要再低估他的決心與政府的能力。（編輯：黃國倫）1080308

地機族