緊盯治安 蘇貞昌：勿低估我的決心與政府能力

（中央社記者溫貴香台北8日電）行政院長蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店夜店門口鬥毆未有效處理換局長。他今天再度宣示，他講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估他的決心與政府的能力。

特種店門口鬥毆事件頻傳，行政院發言人Kolas昨天說，行政院長蘇貞昌6日在治安會報提到，類似的狀況，沒有馬上處理、沒有有效處理，「那就是警察局長不適任」。

蘇貞昌上午在立法院前受訪表示，他在治安會報中要求的是，酒店或夜店不能販毒殺人、聚眾鬥毆與放任酒駕，這哪一點不是人民最深惡痛絕的，為了台灣人民安居樂業，他痛下決心。

蘇貞昌說，他講這些話，酒店和夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，之所以過去一再發生，就是因為老闆看不起警方決心，也看政府無能，這些經營酒店或夜店老闆都不是一般人，他要告訴這些老闆們不要跨越紅線，不要低估政府的決心。

他要警察局長多加油，也要告訴酒店夜店的老闆不要再低估政府的決心。蘇貞昌說，過去這段期間以來，一再囂張的酒店和夜店已經有人在整修內部暫停營業，希望這些老闆好好評估，不要再低估他的決心與政府的能力。（編輯：黃國倫）1080308