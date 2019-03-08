藍委將推自經區條例草案 讓貨出得去人進得來

（中央社記者劉冠廷台北8日電）為了能讓「貨出得去、人進得來」，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆提出「自由經濟特區特別條例草案」，欲鬆綁法規，逐步推動台灣邁向經濟自由島，融入世界經濟貿易體系。

曾銘宗、費鴻泰、賴士葆今天上午召開記者會，宣布將提出「自由經濟特區特別條例草案」，實現「貨出得去、人進得來」的政策目標，曾銘宗表示，他與費鴻泰、賴士葆參考馬政府時代所提出的「自由經濟示範區特別條例草案」，研擬出這部特別條例草案，將法律的架構做出適當的修正，盼能夠實現貨出得去、人進得來的願景。

費鴻泰說，經濟特區主要的功能包括智慧物流、金融服務、國際健康、教育創新、農業加值等；同時經濟特區也能因應國際租稅的競爭，在人才方面，給予國外人才個人所得稅的減免，且只要在特區內從事貨物儲存或簡易加工，外銷100%，可免徵公司所得稅。

費鴻泰指出，至於在資金方面，海外的股利或盈餘，匯入特區做實質的投資，免徵所得稅，呼籲政府能夠靜下來看看，這樣的自由經濟特區，能讓台灣的產業結構發生變化，可吸引國外優秀人才與資金，創造台灣的就業機會，若政府有疑慮，那就先讓國民黨執政的高雄、台中、新北等3都先做做看，經過一段時間可以與其他3都做出對照，看是否有做出新生機。

賴士葆表示，日前主計總處才公布，現在的薪資倒退到17年前，若此案能夠認真推動，就可以解決低薪的問題，也能讓人才、資金自由的進來，貨物進出也自由，呼籲政府不要擋這個案子，讓此案能夠順利付委討論與通過。

國民黨立法院黨團總召江啟臣上午也透過臉書呼籲政府，趕快推自由經濟示範區，全力拚經濟；他認為，自由經濟示範區，是鬆綁地方枷鎖，全力衝刺經濟，貨出去、人進來的重要契機與大型規劃。

江啟臣表示，如果行政院仍無視人民真正的心聲，與縣市首長的殷殷期盼，國民黨團將自提草案，甚至不排出推出相關公投，讓人民大聲告訴這個政府，「我們要的，和你們不一樣」。（編輯：趙蔚蘭）1080308