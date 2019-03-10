王鴻薇批立委初選不公 市黨部：依循中央作業

（中央社記者黃麗芸台北10日電）有意參選立委的中國國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，黨內初選作業黑箱、不公，將辭黨發言人一職；國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則說，是按黨中央作業進行，公開且透明。

國民黨2020立委提名，不只老將回鍋再戰，還有年輕新銳主打「世代交替」搶攻，其中，台北市第七選區（信義、松山區）有王鴻薇挑戰現任立委費鴻泰，競爭激烈。

面對國民黨昨天公布第一波立委提名時程，王鴻薇今天上午舉行「抗議初選黑箱」記者會，直指初選提名作業11日公告，且公布後最快兩週就要進行民調，自己事前完全不知遊戲規則，這根本是對挑戰者進行突襲。

王鴻薇表示，北市各選區都有競爭初選者，卻只有她參選的第七選區被列為第一優先，初選辦法根本是採取兩套標準和黑箱作業。

她舉例指出，桃園市第五選區也有多人表態參選，但桃園市黨部事先就進行協調，選區挑戰者都事先知道相關初選作業時程和民調時間；但台北市黨部卻無聲無息，從她致電黃呂錦茹表達有意參選立委後，迄今「一通電話都沒接到」。

王鴻薇說，自己昨天打電話給黃呂錦茹詢問，只得到一切都是黨中央作業的回覆。

對於黨內初選黑箱、不公，王鴻薇在現場宣布辭去黨發言人一職，以表達抗議。

國民黨發言人洪孟楷以個人身分到場獻花，表示對王鴻薇的支持，也替她所遭受待遇感到不捨，認為國民黨應有公平公正機制和進行世代傳承，讓肯拚的戰將繼續爭取國會參政權益。

黃呂錦茹稍後接受媒體電話聯訪時表示，市黨部作業均公開、透明，是按黨中央中常委通過辦法，全國一制性適用，並無黑箱作業，王鴻薇應有所誤會，也認為有意參選者都早有充分準備，當地選區立委都長期有所耕耘，初選時程並無不公。

她解釋說，在黨中央初選辦法還沒出來時，難以先做協調，並指北市多區迄今都還沒定案參選者，必須公告、確定登記參選者後，才能進行後續民調和黨員投票方式協調作業，且北市每區民調辦法不見得一樣。

黃呂錦茹也提到，自己並未和費鴻泰見面討論過相關事項，對方同樣不知初選辦法內容。（編輯：李亨山）1080310