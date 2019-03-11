藍拋二次年改 綠提滾動式檢討二大方向

（中央社記者溫貴香台北11日電）對於二次年改議題，民進黨立委劉櫂豪今天表示，退撫基金操作績效好或者經濟成長率高，依法可做滾動式檢討；警消危勞性高，退撫制度是否有空間調整，府院黨定調須統一回應。

身兼民進黨政策會執行長，劉櫂豪上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問，主持人問到中國國民黨總統參選人拋出二次年改議題，民進黨是否不動如山，劉櫂豪說，年金改革是台灣面對的國家重大挑戰，特別在前總統馬英九任內提出相關法案到立法院，且改革幅度比現在通過的法案還多一點。

他表示，國民黨總統參選人提出二次年改的訴求，不是只有提出口號，應說明具體的主張，譬如說所得替代率、優惠存款利率18趴或者年資方面要怎麼調整或修改，應該提出具體訴求，才是負責任的政黨。

劉櫂豪說，軍人年改與警公教年改兩者是不一樣的，民進黨認為這樣的差別待遇應該修改過來，現在也在推動修法，這是對即將對退休的人比較有影響，已經退休的人沒有影響。

談到攸關警消人員的退撫制度，他說，警消人員平日所負擔的風險性不亞於軍人，目前年改有一個規定就是要做滾動式檢討。

劉櫂豪進一步表示，滾動式檢討分幾個觀點，第一，退撫基金操作績效好或者經濟成長率高，依法可做滾動式檢討；其次，警消人員的危勞性高，是否有空間做另外的調整，這件事情府院黨定調必須做統一的回應。（編輯：黃國倫）1080311