感謝311震災伸援 南相馬市將接待台灣東奧選手

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）日本311震災今天屆滿8年，日本駐台代表沼田幹夫再度對台灣的援助表達感謝，並提到，福島南相馬市明年將接待台灣選手，南相馬市與台灣因震災產生的情誼，透過東京奧運更加強化。

日本台灣交流協會、台灣日本人會今天下午在交流協會台北事務所舉辦「311東日本大地震8周年追悼感恩會」。除了沼田幹夫，台灣方面的出席人士包括台灣日本關係協會會長邱義仁、台日協秘書長張淑玲、外交部主秘李光章，以及前總統府秘書長楊進添、前駐日代表馮寄台、前亞東關係協會會長廖了以、李嘉進等人。

沼田幹夫以日文致詞表示，前所未有的大地震發生至今已8年。當年，時任總統馬英九率先呼籲大家支援日本，在此呼籲之下，來自全台的朋友在短時間內就提供超過200億日圓捐款。

他說，日台之間原本即存在特別情誼，東日本大地震後更再次體認到日本、台灣之間特別的情誼。就此意義，可說是當前日台關係上的一個轉捩點，他藉此機會再次向台灣朋友表達誠摯謝意。

沼田幹夫表示，日本災區持續穩健邁向復興的步伐；東北6縣的外國觀光客包括台灣的朋友，已增至震災前的2倍，福島農產品的海外輸出也增至震災前約1.4倍。

他也特別提到，遭受地震及核災事故的福島縣南相馬市市長日前來台訪問，再次表達對台灣的感謝；為了感謝台灣協助，南相馬市已決定在2020年的東京奧運、帕奧擔任台灣隊伍的接待城市。因震災使得南相馬市與台灣產生的情誼，將透過東京奧運更加強化，他對此感到欣喜。不僅是南相馬市，日本各地皆有如此互助合作的事例。

邱義仁以中文致詞表示，日本大地震發生至今已8年，台灣人雖然無法完全體會當地災民面臨的痛苦，但看到他們的家園逐漸重建、生活慢慢恢復正常，產業有了起色，讓他看到日本人的韌性與日本政府的努力。

他說，重建是很艱難的工作，不光是硬體完成，還有心靈復甦、產業重建等，仍有很長一段路要走，日本的努力提供全世界很重要的啟示。台灣作為日本的好友， 願意跟日本一起努力，也請日本不要忘記有台灣這樣一個朋友。

追悼感恩會現場播放有關災區重建的現況，災民也在影片中表達對台灣的感謝。與會人士並透過獻花，表達追悼之意。

另外，立法院長蘇嘉全在活動正式開始前到場致意，原訂出席的國民黨籍立法委員、前立院院長王金平因故取消。

根據日本警察廳統計，311大地震造成約1萬5000多人死亡；失蹤部分約有2000多人。（編輯：楊玫寧）1080311