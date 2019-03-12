更多編輯台推薦新聞：
早安世界》兩岸提前攤牌？國安會議揭中國加速統台4策略
早報

早安世界》兩岸提前攤牌？國安會議揭中國加速統台4策略

首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3
產經

首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了

文化+／百年總統府 窺見權力與美學競合

文化+／百年總統府 窺見權力與美學競合

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇貞昌：發大財很好 小心後面統戰目的

最新更新：2019/03/12 12:05

（中央社記者王揚宇台北12日電）行政院長蘇貞昌今天被問到「發大財」與經濟統戰的關聯性等議題時說，發大財很好，地方拚經濟中央也支持，「如果後面有統戰目的，我們就要小心」。

立法院會今天進行施政總質詢。民進黨立委劉世芳以發大財與經濟統戰為題進行質詢；劉世芳質疑，最近有一奇特狀況，就是高雄市長韓國瑜到國外外銷農產品時，接到很多中國訂單，而這訂單怎麼那麼快就拿到，讓人不禁懷疑是否有經濟統戰。

劉世芳問蘇貞昌，發大財跟經濟統戰的關聯性，以及這背後的關鍵字是否為「九二共識」。

蘇貞昌表示，發大財絕對是很好的事情，「但如果要想賺人家的利息，但人家最後卻把你的本金拐走」，這樣就得不償失，就像以前台灣流行的跟會，若利息很高，危險性就很高，容易倒會，這是老一代人的經驗。

蘇貞昌指出，總統蔡英文昨天主持的國安會議上，從相關報告與資料可以很明顯看出，中國從今年1月2日發表告台灣同胞書，特別指出九二共識就是一個中國，要推動九二共識台灣方案，而且就各種層面來看，中國從台灣內部進行分化、滲透，外部則用利益全面覆蓋，所以蔡總統才提出7點對應方案。

蘇貞昌說，發大財很好也歡迎，地方拚經濟中央也支持，「如果後面有統戰目的我們就要小心」。

劉世芳強調，拚經濟不分藍綠，中國利用經濟利益利誘地方政府，換取所謂的政治性採購，就陷入經濟統戰的範疇之內，「我們不能不小心」。（編輯：趙蔚蘭）1080312

地機族