蘇貞昌：發大財很好 小心後面統戰目的

（中央社記者王揚宇台北12日電）行政院長蘇貞昌今天被問到「發大財」與經濟統戰的關聯性等議題時說，發大財很好，地方拚經濟中央也支持，「如果後面有統戰目的，我們就要小心」。

立法院會今天進行施政總質詢。民進黨立委劉世芳以發大財與經濟統戰為題進行質詢；劉世芳質疑，最近有一奇特狀況，就是高雄市長韓國瑜到國外外銷農產品時，接到很多中國訂單，而這訂單怎麼那麼快就拿到，讓人不禁懷疑是否有經濟統戰。

劉世芳問蘇貞昌，發大財跟經濟統戰的關聯性，以及這背後的關鍵字是否為「九二共識」。

蘇貞昌表示，發大財絕對是很好的事情，「但如果要想賺人家的利息，但人家最後卻把你的本金拐走」，這樣就得不償失，就像以前台灣流行的跟會，若利息很高，危險性就很高，容易倒會，這是老一代人的經驗。

蘇貞昌指出，總統蔡英文昨天主持的國安會議上，從相關報告與資料可以很明顯看出，中國從今年1月2日發表告台灣同胞書，特別指出九二共識就是一個中國，要推動九二共識台灣方案，而且就各種層面來看，中國從台灣內部進行分化、滲透，外部則用利益全面覆蓋，所以蔡總統才提出7點對應方案。

蘇貞昌說，發大財很好也歡迎，地方拚經濟中央也支持，「如果後面有統戰目的我們就要小心」。

劉世芳強調，拚經濟不分藍綠，中國利用經濟利益利誘地方政府，換取所謂的政治性採購，就陷入經濟統戰的範疇之內，「我們不能不小心」。（編輯：趙蔚蘭）1080312