賴清德會日本學者 核食輸台問題受關注

前行政院長賴清德11日上午與日本學者在東京大學進行意見交流。東大教授松田康博（左5）指台灣禁止進口福島等5縣食品，是台日關係這兩年多來最令人遺憾之處。（賴清德行動辦公室提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年5月11日

（中央社記者楊明珠東京11日專電）正在日本訪問的前行政院長賴清德今天與日本學者針對台日關係等議題交換意見。有日本學者指出，台灣禁止進口日本福島等5縣食品，是台日關係兩年多以來最遺憾之處。

賴清德上午到東京大學與東京大學教授松田康博、助理教授黃偉修、早稻田大學教授若林正丈、東京外國語大學小笠原欣幸、國際經濟研所伊藤信悟、日本貿易振興機構亞洲經濟研究所主席研究員藤幸人、法政大學教授福田園等人針對台日關係、經貿、區域安全保障、美中貿易大戰等議題交換意見。

松田指出，就台日關係而言，過去兩年多最遺憾的部分就是在2016年的時間點，台灣如果能開放日本福島等5縣食品進口，日本對台灣的感恩會加倍，也會加強台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的進展。台灣的公投結果，付出了政治代價。

松田表示，想要加強台日關係，已經比兩年多前困難許多，因為日本和中國的關係已回到正常軌道。

小笠原表示，原本日本對台灣的期待很高，但因為台灣的反核災區食品輸台公投結果，讓挺台灣的日本民眾對台灣的未來感到非常擔憂，似乎台灣的民粹過度高漲，也影響到日本國內對台灣的期待。

若林指出，對去年11月台灣九合一選舉與公投結果，感覺是「怎麼會這樣？」台灣原本對於同婚、反核等議題看似很接受，結果只是表面現象。

賴清德表示，這次訪日很多人都提起台灣禁止進口福島等5縣食品的問題，他都做了說明。雖然公投的結果讓很多日本的朋友失望，但這不代表台灣民眾對日本民眾的感情，甚至也不代表台灣民眾對日本食品的真正態度。他表示，一年有500多萬名台灣旅客訪日，吃了很多日本食物，包括日本福島等5縣的食品。

他說，他的態度就是回歸國際標準，也主張利用這一、兩年時間，台日的政府在這個議題上做更多的說明、宣傳，讓台灣社會可以接受，時間一到，才可能水到渠成，妥善解決這個問題。

賴清德也闡述在中國崛起、威脅區域安全平衡的情況下，美日台三方應該加強合作，共同站在民主的陣營，包括經貿的合作，例如中美貿易大戰後，很多台商都已將生產線移回台灣，台日在經貿產業上有互補作用，應該更緊密合作。

賴清德提出，希望日本協助台灣加入CPTPP，與會學者們都表示，日本政府已經表明CPTPP是開放的，歡迎各國加入，當然也歡迎台灣加入。（編輯：周永捷）1080511

前行政院長賴清德11日在東京大學與東大教授松田康博等學者進行意見交換，議題包括核食、區域安全、中美貿易大戰等。（賴清德行動辦公室提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年5月11日

前行政院長賴清德11日上午到東京大學與教授松田康博等人會談，熱議台灣禁福島等5縣食品一事。（賴清德行動辦公室提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年5月11日