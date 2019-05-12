總統初選展開事務協調 民進黨13日將發通知

（中央社記者葉素萍台北12日電）民主進步黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文連任之路。民進黨秘書長羅文嘉今天說，預計13日發會議通知，邀請蔡賴雙方代表展開事務性協調工作。

民進黨中常會5月1日決議，總統提名初選由5人小組繼續協調到5月22日，政見會及民調等相關時程，5月22日中執會通過後實施；政見會及民調應進行的各項事務性協調請組織部、新聞部、民調中心於5月22日前按所需時間提前開始協調完成。

羅文嘉今天說，黨中央預計13日會發出會議通知，邀請蔡賴雙方代表展開事務性協調工作。

距離5月22日協調截止日只剩下10天，由於賴清德近日出訪日本，晚間才返國，賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲今天受訪指出，等賴清德回來，再決定協調要派誰代表。

目前賴陣營對於民調的態度，林俊憲指出，依照黨的規定，如果國民黨還沒有推出人選，而且雙方協調沒有共識，就是互比；總統與立委一樣都是採取市話民調，「如果說總統只用市話不準確，難道立委要重做？」

賴清德競選辦公室發言人林聖哲今天說，期望協調能夠「往前進，不要原地踏步」，其他細節再來協商。

林聖哲說，如果對方陣營真的願意往前走的話，細節要每一項每一項討論，包括，要不要辦政見發表會，還是辦辯論會；要辦1場、2場、還是3場；手機民調的問題，到底怎麼做，以及百分比的問題；這些都要逐一協調，如果沒有結論，要到中執會處理，相信黨中央有睿智。

蔡總統初選陣營發言人阮昭雄則說，採取對比式民調比較合理，這可以展現民主的精神，此外，也應與時俱進，民調納入手機。

至於蔡陣營是否會派人參加事務性協調，阮昭雄表示，「收到通知後再說」。（編輯：李信寬）1080512