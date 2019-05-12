寇謐將：北京把全球衛生當人質 台灣應尋替代方案

（中央社記者胡玉立多倫多11日專電）常駐台灣的加拿大智庫資深研究員寇謐將指出，北京把全球衛生當成人質，讓台灣第3度被世界衛生大會拒於門外，建議台灣及其盟國繞過聯合國，找出更具創意的替代方案。

寇謐將（J. Michael Cole）是「麥克唐納－勞裡埃研究所」（MLI）資深研究員，身兼評論網站「台灣守望」（Taiwan Sentinel）總編輯，他9日在MLI網站上發表題為「我們再次容許北京以全球衛生為人質」專文，向各方提問是否有信心認為北京會把衛生議題看得比政治重要。

寇謐將認為，如果聯合國不採取必要措施改正現狀，繼續任由北京掌控體系，台灣及其盟友等世界各國應繞過聯合國，創建自己的機構；其中一項可能途徑為「全球合作暨訓練架構」（GCTF） 。

寇謐將指出，世界衛生組織（WHO）今年再度向北京低頭，拒絕台灣參與5月20日至28日在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）， 這已是台灣連續3年未獲邀出席。WHO將全球衛生決策權交予專制中國，拒絕台灣2350萬人民在日內瓦有代表權。

他在文中直陳：「我們將全球衛生交付給一個屢屢拒絕分享關鍵衛生資訊的政權，將鑰匙託付給在新疆關押上百萬穆斯林維吾爾人卻毫無悔意的政權，光是如此即可證明，『全人類均可獲得最高衛生標準』絕非北京最優先考量。」

寇謐將指出，儘管包括加拿大在內許多重要民主國家在幕後推動，希望確保台灣參與，但台灣仍無法受邀，這顯示中國對聯合國、尤其對聯合國大會的滲透程度。

他認為，在中國壓力下，多年來台灣被拒絕加入WHO、國際刑警組織及總部位在蒙特婁的國際民航組織（ICAO）等國際機構。事實證明，聯合國已非理念相近國家應對今後全球主要挑戰合適或唯一的平台。

寇謐將表示，現在或許是台灣思考更務實解決方案的時刻，確保台灣作為國際社會負有責任的成員，能在其他地方更有意義參與。

他指出，只要北京繼續掌控聯合國體系，就有必要找出一個對台灣及其他國家更具創意的替代方案。

寇謐將提到，GCTF在2014年設立，匯集台美兩國專家，解決從疾病管制到打擊假訊息等各項問題。此架構相當成功，過去一年日本及澳洲等國已加入並擴大此架構的會議。

他認為，其他國家如加拿大，也應探討加入或創立自己版本的可能性。GCTF或類似架構，可以成為更永久、強調民主盟國針對各種迫切議題合作的「機制」。（編輯：林憬屏）1080512