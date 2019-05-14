兩個威廉相見歡 沈玉琳：來安慰賴清德受傷的心

（中央社記者葉素萍台北14日電）前行政院長賴清德今天與藝人沈玉琳兩個「威廉」相見歡。沈玉琳說，賴清德近來飽受酸民攻擊，今天來安慰賴清德受傷的心；賴清德則說，沈玉琳可能是被演藝耽擱的政治人物。

賴清德挑戰總統蔡英文的連任之路，他今天赴台北大同區的慈聖宮與藝人沈玉琳錄影美食節目。

賴清德接受媒體訪問指出，沈玉琳跟他說，有一天早上起來，看到很多粉絲在網頁留言，說兩人英文名字都是威廉，希望有個機會兩個威廉相見歡，所以一起約定來這裡參拜，同時上節目。

賴清德說，他跟沈玉琳聊天，發現沈很有趣、幽默、反應很快，聊起政治也非常清楚，「他可能是被演藝耽擱的政治人物，他如果在政治上發展，應該也會很有表現。」

媒體詢問，賴清德近來脫下偶像包袱，很放得開。賴清德說，其實他一直都是這樣，大家看到他穿西裝，以為他有「偶包」，其實他是鄉下小孩、在鄉下長大，沒有這方面的問題，之前擔任立委、市長、院長出席正式場合穿西裝比較有禮貌，也比較合適環境，否則他私底下也穿襯衫T恤，跟大家都一樣。

賴清德稱沈玉琳是被演藝耽擱的政治人物，沈玉琳則說，能夠當部會首長、民意代表都很有才華，若在民間企業上班，年收入要破新台幣千萬元都很容易，領這麼少的錢、付出這麼多真的令人相當佩服，演藝圈主持節目、出外景，相對輕鬆許多。

賴清德接話說，「而且賺得更高」，也因為這樣如果從政，大家可以看得出理想性，一定可以當選。

沈玉琳連忙說，社會分工，「我們帶歡樂給大家，這就是最高尚的藝術，這也是一件有福報的工作，什麼都可以當，就是不要當酸民。」沈玉琳說，因為賴清德最近飽受酸民攻擊，今天也是來要安慰賴清德受傷的心。（編輯：郭萍英）1080514