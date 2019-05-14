韓國瑜拋總統高雄上班 府：南辦已終止借用

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北14日電）總統府發言人張惇涵今天表示，當初基於尊重高雄市新市府團隊可能的空間規劃，總統府南部辦公室已在去年12月21日終止借用。

高雄市長韓國瑜13日接受媒體專訪拋出，「以後總統在高雄上班，行政院長對立法院負責，就在台北上班，達到南北平衡」。

總統蔡英文上任後，2017年3月10日，在高雄市政府鳳山行政中心3樓成立南部辦公室。針對媒體關切總統府南部辦公室相關事宜，張惇涵下午表示，基於尊重高雄市新市府團隊可能的空間規劃，總統府南部辦公室已在去年12月21日終止借用。

民主進步黨發言人李晏榕透過新聞稿表示，韓國瑜上任後，高雄市政府新聞局長王淺秋接受媒體詢問，證實因韓國瑜要將市長辦公室移到鳳山行政中心，因此拆除總統南部辦公室，和原本的市長室一併規劃作為海洋局辦公室，至於未來是否有總統南部辦公室，王淺秋也說得很清楚，「沒有相關規劃」。

李晏榕表示，韓國瑜卻還信口開河地說，總統南部辦公室還在，是在高市府鳳山行政中心旁邊。從韓國瑜選前承諾不會做一半就落跑、到總統南部辦公室早已被他拆除，竟然還說若當選總統，會留在高雄上班，不會離開高雄。種種訊息不難看出，韓國瑜的每一句話都在騙，未來沒人能擔保，「他會不會為了征服宇宙，而丟下台灣落跑呢？」

她說，民進黨誠心奉勸韓國瑜，若真的想讓高雄發大財，請多多用心在高雄市政，先從瞭解高雄市現在狀況的基本功做起，不要再三心二意，坐這山望那山、吃碗裡看碗外，只想落跑拚總統大位。

此外，李晏榕也批評前新北市長朱立倫，推出自經區懶人製作說明包，但內容卻是「竹篙湊菜刀」，完全是魚目混珠，用「出口貿易值」與「經濟成長率」，兩種不同的指標數據混淆視聽，將客觀數據呈現台灣經濟成長連續12季正成長的事實，誣指總統蔡英文放假消息。

李晏榕說，朱立倫不要為了刷存在感，以錯誤訊息誤導民眾方式，打擊台灣經濟。（編輯：楊玫寧）1080514