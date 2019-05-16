物流中心招租案 郵政工會政院陳情揚言更大抗爭[影]

郵政物流中心招租風波，中華郵政董事長魏健宏及總經理陳憲着接連被拔，中華郵政工會16日下午號召群眾到行政院抗議，盼行政院收回成命。中央社記者吳翊寧攝 108年5月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）中華郵政物流中心招租案引紛爭，董事長及總經理中箭落馬。中華郵政工會數百位成員今天赴行政院前陳情指郵政員工莫名背負弊案汙名，並指行政院15天內不回應，將有更大抗爭。

郵政物流中心招租風波，外界質疑獨厚特定廠商網路家庭公司（PChome），中華郵政原董事長魏健宏、總經理陳憲着中箭落馬；PChome則質疑議約過程出現有力人士介入。

中華郵政工會理事長吳文豐今天率領數百位工會成員，到行政院前召開記者會。他們拉起布條表示，拒當政爭祭品，「拒絕抹黑、還我郵譽、還我公道、還我清白」。

中華郵政工會提出的訴求包括，員工按章辦事、依法行政，何罪之有；若不是弊案，何必於24小時內火速雙殺董事長與總經理，事未查明就草率拔官，是瓜田李下；行政院忽視中華郵政社會形象，任意踐踏郵譽，扼殺百年郵政最重要的轉型契機，為了讓全體會員安心工作，工會要據理力爭，還給中華郵政公道。

他們說，若行政院及相關部會不查明此案，讓會員莫名背負弊案汙名，傷害中華郵政全體名聲，不排除發動更大的抗爭行動甚至進行罷工。

吳文豐說，行政院無緣無故把董事長、總經理弄下來，他更擔心的是工會會員權益遭受損失、工作無法保障；中華郵政成立123年來，「桃園A7智慧物流中心」是最大一個投資案，要蓋5棟大樓，今天只是第一個標案，未來還有4棟要做。

吳文豐指出，現在已搞到董事長、總經理下台，還有同仁告訴他「外界介入的壓力實在太大，已經受不了，要自殺了」，讓他聽了很難過；講到這裡，吳文豐眼眶泛淚、哽咽。

他說，郵政同仁擔心承辦標案後，遭秋後算帳，沒了工作，很多同仁不願做相關採購；他並說，為了2萬7000名郵政員工的工作權與福利，希望政院聽到訴求。

吳文豐說，今天的抗爭是小試一番，讓行政院知道郵政工會不是摸摸頭就可以，請行政院好好交待此事；他會遞上陳情書給行政院，如果行政院在15天內不回應，不排除接下來一系列運動，「絕對不會比今天的活動還小」，而罷工是最後的手段；若中華郵政工會發動罷工，一週下去，看政府如何運作，後果由政府自己承擔。（編輯：蘇志宗）1080516

影片來源：中央社

中華郵政物流中心招租案引紛爭，中華郵政董事長魏健宏及總經理陳憲着接連被拔，中華郵政工會16日下午號召工會會員到行政院抗議，盼行政院收回成命。中央社記者吳翊寧攝 108年5月16日