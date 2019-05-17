卸任正副總統境管期限調整 馬吳登陸再等2年

（中央社記者溫貴香台北17日電）因應國家機密法新制涉密人員出境管制最長6年。總統府今天發函給卸任總統、副總統等人員，調整管制期限；前總統馬英九若要登陸，必須再等2年。

立法院會日前三讀修正通過國家機密保護法部分條文，規定國家機密核定人員、辦理國家機密業務人員，退離職未滿3年要出境，應經機關首長核准，但管制期間3年、不得縮短，管制期間得延長一次，最長不得超過6年。

新制適用前總統馬英九、前副總統吳敦義，依照新制精神，總統府發言人黃重諺表示，馬英九若要登陸，必須再等兩年。

總統府上午發布新聞稿表示，立法院7日完成「國家機密保護法」部分條文修正，刪除涉密人員退離職後可縮短出境管制期限規定，並明定管制時間最長可達6年，以嚴密國家機密保護，確保國安。總統府在研議後，今天正式發函給卸任總統、副總統等卸任涉密人員，調整管制期限。

黃重諺表示，調整後的管制期限，為卸任總統、副總統延長管制期間兩年，而依「國家機密保護法」核定管制期間不足3年且尚未屆滿者，則依照新修法精神，延長為3年，其餘則維持既有管制期間。

黃重諺說，這次將重要涉密人員的管制期間延長，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

他進一步表示，依據「國家機密保護法」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，對於卸任涉密人員的出境或赴陸管制是否延長，總統府作為原服務機關有責任審酌當事人涉密程度，站在國家安全與利益做適當的處置。

國家機密保護法三讀後新修正規定，管制期間最少3年，視情形得延長一次，最多3年。

黃重諺說，考量到國家機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。

他表示，管制並不等於完全限制，只是需要依法提出申請。過去3年中，相關人員多數的出境申請皆予以核准，僅提醒當事人注意法律規定的守密義務。唯有部分機敏地區才會有不同的做法，但基於國家機密保護及國安整體利益考量，本就必須謹慎處理。（編輯：林興盟）1080517