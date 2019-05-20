蔡總統：鼓勵企業給勞工加班機會 勿讓收入減少

（中央社記者顧荃、葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天表示，她日前鼓勵企業主，該加班的時候就應該給勞工加班的機會，不要造成勞工的收入大幅減少。

有媒體報導指，蔡總統16日在台中與中小企業代表座談，蔡總統說，常常聽到勞工抱怨勞基法修法後無法加班、收入減少，這是她「心中的痛」。

蔡總統執政屆滿3週年，上午在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會，媒體詢問，當時蔡總統談話的原意為何。

蔡總統回應，這個說法不盡然是她當天的說法，她當天的說法是表達理解勞工心裡的感受，不是為了資方。確實中南部很多勞工因為「一例一休」的關係，加班的時間受到限制，企業主因為加班費比較高，所以不願意讓勞工加班，讓勞工的加班費收入減少，她在解釋這個問題。

蔡總統說，她鼓勵企業主，「該加班的時候就應該給勞工加班的機會，不要造成他們的收入有大幅減少的情況」。

對於今年下半年的經濟發展情勢，蔡總統表示，今年的投資會非常多，進入投資大爆發的時期，今年的經濟成長率預估在2%左右，相較於其他亞洲四小龍，台灣算是比較好的國家。另外也要特別著力鼓勵民間消費，旅遊補助是為了要刺激民眾在國內旅遊與消費，對觀光旅遊產業與總體經濟都有助益。

蔡總統說，比較短期的作法是透過加薪、減稅，與其他福利配套措施，降低年輕人生活負擔，讓可支配所得維持在一定水準之上；但是最終還是要改變台灣產業結構，讓台灣產業可以創造出優質的就業機會、年輕人薪資成長。例如Google在台灣做全球性研發，雖然工作地點在台灣，但薪資是全球性的薪資，希望台灣的產業競爭力持續強化，具有國際競爭力，這樣台灣的薪資就會往全球性、具高度競爭力的方向發展。

蔡總統表示，過去大量製造業移到中國，造成薪資成長遲滯，因為中國大陸在過去很長一段時間，薪資水準比台灣低。台灣現在要做的，是把薪資往全球性、具有競爭力的方向移動，產業也必須是世界級的產業。（編輯：林興盟）1080520