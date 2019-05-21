議員促訪郭台銘談投資 韓國瑜：現在怕被聯想

（中央社記者王淑芬高雄21日電）中國國民黨籍高雄市議員陳美雅今天希望高雄市長韓國瑜拜訪鴻海集團董事長郭台銘，了解投資案是否生變，但韓國瑜表示，現在拜訪就不光是投資案，恐怕還會有其他聯想。

郭台銘和高雄市政府簽署MOU（備忘錄）允諾投資高雄，但陳美雅希望韓國瑜拜訪競逐國民黨總統初選的郭台銘，以了解郭台銘交棒鴻海後是否讓投資生變。

韓國瑜說，鴻海要求1萬2000坪土地要建智慧型工廠，同時間有2、3家業者有興趣投資高雄，並請高市府協助找土地。

他說，高市府歡迎鴻海投資，也相信投資案是鴻海重要布局，如果鴻海不投資，另兩、三家業者也在接洽；如果只聽到樓梯響、沒看到人下來，土地是稀有資源。

至於媒體評論韓國瑜網路聲量及點擊率下滑，韓國瑜受訪表示，聲量高低是很自然的表述，網友喜愛就多點，不喜愛就少點，他現在在意的是高雄市政。

國民黨總統初選部分，韓國瑜說，國民黨5人小組還沒問他，如果問他的意願，答案是“Yes, I do”；如果綜合其他狀態評估，5人小組跳過他，他不會書空咄咄（比喻失意、激憤），不可能講什麼。（編輯：李明宗）1080521