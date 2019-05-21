郭台銘：勞工要的是加薪 不是加班

鴻海董事長郭台銘（前右2）21日受訪表示，民意如流水，任何作為若不能夠體察民意、不能了解民意真正的心聲，隨時都會被民眾拋棄。他現在努力的方向就是更了解基層、老百姓的心聲，做他們所需要的。（郭台銘團隊提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年5月21日

（中央社記者邱俊欽桃園21日電）對於勞工薪資結構問題，投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今天受訪時表示，勞工要的是加薪，加薪以後，再來談加班。勞工要的不是加班，勞工要的是加薪。

郭台銘一整天行程都在桃園市，包括拜會企業、在大學演講，同時也與地方里長座談，所到之處，受到不少支援者熱烈歡迎，也有人舉牌，要郭台銘一定要選總統，郭台銘笑得相當開心。

記者問到，總統蔡英文說常常聽到勞工抱怨勞基法修法後無法加班、收入減少，這是她「心中的痛」。郭台銘說，目前台灣勞工要的是加薪，加薪以後，再來談加班。勞工要的不是加班，勞工要的是加薪。

郭台銘在受訪中，被問到最近民調與幾位有意角逐總統大位的參選人相近時表示，民意如流水，任何的作為若不能夠體察民意，不能了解民意的真正的心聲，隨時都會被民眾拋棄。他現在努力的方向就是更了解基層、老百姓的心聲，做他們所需要做的。

郭台銘說，他是行動派的人，是真的純拚經濟的行動派，而非其他人是「政治口水行動派」。

記者問到郭台銘是否也會上網路紅人「館長」直播，他則說，「哇，館長身體太魁梧了，我現在試練爬山，我想約館長一起來爬個山，聽說練舉重的人爬山比較慢」。（編輯：李錫璋）1080521