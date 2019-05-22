僑界請願 呼籲荷蘭政界挺台灣參與WHO

荷蘭台灣鄉親會5月21日向荷眾議院外貿暨發展合作委員會主席羅恩（左1）及外交委員會主席德依斯嘉（左2）遞交請願書，籲支持台灣參與世衛。（圖駐荷蘭代表處）中央社記者唐佩君日內瓦傳真 108年5月22日

（中央社記者唐佩君日內瓦21日專電）為爭取參與世界衛生組織（WHO）及相關會議，荷蘭台灣僑界今天首次以請願方式，呼籲荷蘭政界正視台灣被排除的不公平現狀，由荷蘭眾議院外委會、外貿會2位主席出面接受。

世界衛生大會（WHA）是WHO最高權力機構，正在日內瓦開年度大會。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017年起連續3年台灣未能參與WHA。

駐荷蘭代表處今晚表示，僑界首次以請願方式呼籲荷蘭國會及政府關注台灣訴求，他們特別準備綁著繃帶的玩具熊，身穿5月16日「與台灣同行」健走活動的橘色T恤，籲請荷國政界正視台灣被WHO排除在外的不公平現狀。

荷蘭台灣鄉親會今天推派5位代表遞交請願書，由荷蘭眾議院外交委員會主席德依斯嘉（Pia Dijkstra）、外貿暨發展合作委員會主席羅恩（Raymond de Roon）及外委會眾議員范赫沃特（Martijn van Helvert）等議員代表接受，駐荷蘭代表處人員在場見證。

鄉親會向議員說明，WHO排除台灣參與，不但有違其成立宗旨及精神，更形成全球防疫缺口。請願函並附駐荷蘭代表陳欣新日前在荷媒投書，說明兩岸關係及政府爭取參與WHO的立場。這次請願活動從5月10日在網路發起連署，到21日為止，已有31國（地區）約3000位中外友人簽署支持。

此外，代表接受台灣僑界請願書的羅恩及另一位荷蘭眾議員斯塔艾（Kees van der Staaij）曾為台灣致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），顯示荷蘭國會日益關切台灣國際參與情形。（編輯：陳永昌）1080522