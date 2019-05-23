更多編輯台推薦新聞：
Panasonic跟進安謀 宣布停止與華為交易

Panasonic跟進安謀 宣布停止與華為交易

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

台灣最美的風景是人 丹麥交換學生感觸深
生活

台灣最美的風景是人 丹麥交換學生感觸深

早安世界》Google不再支援 中華電台灣大停售華為新機
早報

早安世界》Google不再支援 中華電台灣大停售華為新機

本網站為確保網路傳輸之安全性，將於05/23起，關閉 TLS1.0，改採用安全性更高之TLS1.2協定。建議改用較新瀏覽器瀏覽。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

飛彈營區睦鄰補助7月起實施 陣地不符資格

最新更新：2019/05/23 14:07

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部官員今天指出，為兼顧國安及民意，空軍規劃飛彈「營區」睦鄰補助要點將在7月起實施；但考量飛彈「陣地」的噪音、部隊訓練及彈庫儲量等因素，經評估後不符合補助範圍。

國防部官員指出，民國94年起訂定「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，對於國軍主要武器訓練場、實彈射擊等危險區域，依實彈射擊造成人民生活影響程度，酌以捐助睦鄰費用。

官員也說，當時仍未將「飛彈營區或陣地」納入捐助對象，共有「噪音影響」、「部隊訓練」及「彈庫儲量」3個考量。

噪音影響部分，標準為最大噪音必須達到65分貝以上，但是各個飛彈營區都沒有在營區內實施實彈射擊，因此沒有實質噪音影響周邊居民；部隊訓練部分，飛彈部隊僅在營區實施訓練，沒有實施飛彈射擊等訓練，因此對於周邊居民無實質火砲射擊的影響；彈庫儲量部分，防空飛彈的儲量較少，與一般彈藥儲量差距大。

不過，軍方後來將「飛彈營區或陣地」的補助分開審視。針對「營區」補助，空軍已完成補助工作要點修正，3月報請行政院核定後，規劃在7月1日起公布實施；但「陣地」補助，因不符合原本「3個考量」的補助要點，因此不符合補助範圍。

軍方人士解釋，飛彈營區屬於「大」的概念，包括許多行政、各單位部門在內，例如博愛營區；而陣地則是「小」的概念，僅由少數單位及軍用設施進駐。（編輯：楊凱翔）1080523

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報