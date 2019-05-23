飛彈營區睦鄰補助7月起實施 陣地不符資格

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部官員今天指出，為兼顧國安及民意，空軍規劃飛彈「營區」睦鄰補助要點將在7月起實施；但考量飛彈「陣地」的噪音、部隊訓練及彈庫儲量等因素，經評估後不符合補助範圍。

國防部官員指出，民國94年起訂定「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，對於國軍主要武器訓練場、實彈射擊等危險區域，依實彈射擊造成人民生活影響程度，酌以捐助睦鄰費用。

官員也說，當時仍未將「飛彈營區或陣地」納入捐助對象，共有「噪音影響」、「部隊訓練」及「彈庫儲量」3個考量。

噪音影響部分，標準為最大噪音必須達到65分貝以上，但是各個飛彈營區都沒有在營區內實施實彈射擊，因此沒有實質噪音影響周邊居民；部隊訓練部分，飛彈部隊僅在營區實施訓練，沒有實施飛彈射擊等訓練，因此對於周邊居民無實質火砲射擊的影響；彈庫儲量部分，防空飛彈的儲量較少，與一般彈藥儲量差距大。

不過，軍方後來將「飛彈營區或陣地」的補助分開審視。針對「營區」補助，空軍已完成補助工作要點修正，3月報請行政院核定後，規劃在7月1日起公布實施；但「陣地」補助，因不符合原本「3個考量」的補助要點，因此不符合補助範圍。

軍方人士解釋，飛彈營區屬於「大」的概念，包括許多行政、各單位部門在內，例如博愛營區；而陣地則是「小」的概念，僅由少數單位及軍用設施進駐。（編輯：楊凱翔）1080523