蔡陣營質疑偏袒賴清德 民進黨：往後會更審慎

（中央社記者葉素萍台北23日電）前行政院長賴清德昨天在民進黨中央召開記者會，總統蔡英文陣營質疑黨中央「偏袒」；民進黨今天說，賴清德發表的內容不代表中央黨部，往後任何相似狀況的處理，會更加審慎。

民進黨昨天召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

由於賴清德是在民進黨記者室召開記者會，這也引來蔡總統陣營發言人阮昭雄質疑「讓單一方候選人趕來提案，並在黨中央正式召開記者會。這樣的偏袒，難道不會被質疑初選辦理的公正性嗎？」

民進黨發言人李明俐今天透過新聞稿表示，由於許多媒體從中執會開始前就在記者室等待，原計劃依例進行會後轉述。不過，賴清德提出借用黨部場地，在顧及媒體採訪需求同意出借場地。若蔡總統代表有提出同樣需求，中央黨部也會同意出借場地。

李明俐也強調，賴清德所發表內容，「不代表中央黨部，也不會破壞黨部所有立場」；往後任何相似狀況的處理，黨部會更加審慎，避免引起誤解。（編輯：趙蔚蘭）1080523