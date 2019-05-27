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郭台銘批評故宮南院 吳密察認為說法太沉重

最新更新：2019/05/27 17:06
故宮博物院長吳密察（左）27日在故宮南院召開「百萬學子遊故宮」專案啟動記者會，將故宮南院車票卡交給嘉義縣長翁章梁（右），象徵悠遊博物館教育專車啟動。中央社記者江俊亮攝　108年5月27日
故宮博物院長吳密察（左）27日在故宮南院召開「百萬學子遊故宮」專案啟動記者會，將故宮南院車票卡交給嘉義縣長翁章梁（右），象徵悠遊博物館教育專車啟動。中央社記者江俊亮攝　108年5月27日

（中央社記者江俊亮嘉義縣27日電）鴻海集團董事長郭台銘昨天南下嘉義時，批評故宮南院變成蚊子館。對此，故宮博物院長吳密察今天受訪表示，郭台銘的說法太沉重了，請他先到故宮南院看展覽，再說還來得及。

吳密察今天在故宮南院召開「百萬學子遊故宮」專案啟動記者會，將故宮南院車票卡交給嘉義縣長翁章梁，象徵悠遊博物館文化體驗教育專車啟動，並與學童一起製作「拓印手作專屬畫框」及「手創專屬紀念胸章」。

有關郭台銘昨天批評故宮南院成為蚊子館一事，吳密察在記者會後接受媒體訪問時說，郭台銘剛創業時，也不是做到現在的規模，請郭台銘想一下創業3年的規模有多大，「他突然拋出這麼一句話，我覺得太沉重了！」

至於總統蔡英文提出的故宮南院國寶修復館計畫，吳密察表示，這項計畫明年上半年可完成規劃設計，將興建在20公頃的國寶館區，另外50公頃園區仍將採BOT模式引進民間資金經營。

翁章梁表示，故宮南院本應是嘉義人的大公園，未來的國寶修復館，將投資新台幣37.1億元興建，成為故宮南院「二館」，除了讓參觀民眾可一睹國寶修復過程外，也可增加展覽及館藏空間，並提供研究功能，期望成為更具有發展性的國際級博物館。

吳密察在記者會中表示，故宮南院繼去年創下19萬名學生入館參觀的成績後，今年將繼續推動「百萬學子遊故宮」專案，由故宮南院提供來回免費接駁車服務、語音導覽機、展廳導覽及手作文化體驗活動。（編輯：陳俊碩）1080527

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