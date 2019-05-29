卓榮泰：任何不滿可以針對我或羅 別攻擊蔡賴

民進黨中執會29日在民進黨中央黨部舉行，黨主席卓榮泰（左）與投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德陣營代表、立委林俊憲（右）等人出席，討論2020總統提名初選選務日程相關事宜。中央社記者吳翊寧攝 108年5月29日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）民進黨中執會今天全體共識不經表決，通過總統初選民調對比納柯韓，市話手機各半；黨主席卓榮泰說，有任何不滿可以針對他或秘書長羅文嘉，但不要攻擊蔡賴兩位參選人及其支持者。

嘉義縣長翁章梁在上週三中執會就提出總統初選民調對比納入柯，市話及手機各半的主張，但因上週未達成共識，提案未經處理即宣告散會。今天中執會則決議略加修正這份提案，將二次的電視政見會改為一次；僅中執委林俊憲表達反對立場。

卓榮泰指出，中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。

卓榮泰強調，他始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，「但因客觀事實，我們也做出調整。」

他說，今天仍然希望在討論中彙集各種意見，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。

卓榮泰並強調，民進黨真正目標是在明年1月11日勝選，「真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。」

他說，初選之後需要大量的整合，「真正困難的挑戰現在才開始」；他要誠懇拜託黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何不滿。「有任何的不滿，可以針對我，或是針對秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者。」

卓榮泰說，他不希望在黨內再聽到同志們和相關團隊，說出「非誰不投」的話；只有齊心合力，支持今天大家通過的案，支持透過民主程序產生的候選人，才有可能團結合作，才有機會勝選。（編輯：謝佳珍）1080529