荷媒專訪陳欣新 提醒中國威脅真實巨大

荷蘭第一大報「電訊報」今天在頭版刊登駐荷蘭代表陳欣新相片，內頁也刊出專訪，她表示中國帶來的危險真實又巨大。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 108年5月29日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）在中國網路科技威脅陰影下，荷蘭第一大報「電訊報」今天刊登駐荷蘭代表陳欣新專訪，表示中國帶來的危險真實又巨大，呼籲荷蘭勿把核心基礎設施交給中國。

受到美國積極遊說歐洲盟國排除華為5G建設的影響，荷蘭政府4月成立專案小組評估安全風險，荷蘭「民眾報」（De Volkskrant）5月16日報導，華為在荷蘭一家主要電信公司的網絡藏有「後門」，可能藉此取得客戶資料。

中國國家副主席王岐山近日將訪問荷蘭及德國，外界認為與美中貿易戰及華為風暴有關，在此敏感時刻，「電訊報」（Telegraaf）今天在首頁刊登陳欣新照片，並在內頁大幅報導陳欣新的觀察與建言。

陳欣新在專訪中表示，台灣每個月須應付來自中國2000萬次的網絡攻擊，對北京資安威脅有深刻認識。同時，北京以千餘枚導彈對著台灣，因此台灣最有資格對這些危險提供建議。

她指出，中國帶給世界的危險真實又巨大，以5G網絡為例，雖然目前沒有確鑿證據證明產品建置有後門程式，但是當涉及華為的技術時，荷蘭國家安全情報局的調查絕非空穴來風，應該注意的是，絕對不要把核心基礎設施，尤其是電信設施，交到中國的手中。

陳欣新在專訪中強調，為什麼Google、臉書、亞馬遜和微軟都在台灣設立研發中心，而不是在（更便宜的）中國呢？因為在台灣他們可以自由地工作，而不用冒著知識產權被偷竊的風險。

面對中國威脅，她說不應短視近利，而須追求長遠利益，尤其要避免造成嚴重後果，建議荷蘭應設想最壞狀況並預作防範。

她專訪中另提到台灣不僅是民主國家，還是是亞洲第一個將同性婚姻合法化的國家。台荷擁有共同民主和自由價值理念，雙方合作大有可為，她並呼籲荷蘭支持台灣參與包括世界衛生組織（WHO）等國際組織。

「電訊報」自1893年首印迄今，歷史悠久，目前發行量約43萬餘份，在荷蘭首屈一指。（編輯：周永捷）1080529