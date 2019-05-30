力挺台灣 美參議員賈德納6月再度訪台

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）日前提出「台北法案」的美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納，將於6月2日、3日再度訪台，以行動力挺台灣。

美國在台協會（AIT）今天表示，賈德納（Cory Gardner）將於6月2日至6月3日訪台，與台灣當局以及AIT官員會晤。賈德納也將於6月2日下午在台北賓館舉行記者會，針對美台關係發表簡短致詞，並接受媒體提問。

知情官員向中央社記者透露，賈德納這次利用前往新加坡參加香格里拉對話會議的機會順訪台灣，以實際行動力挺台灣。

一向挺台的賈德納日前與盧比歐（Marco Rubio）等聯邦參議員提出「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）。

法案除重申美國對台灣的安全承諾外，也要求美國總統應依據「台灣旅行法」，鼓勵美國高階官員訪台。法案也授權行政部門可採取降低外交關係或以減少援助等方式，對與台灣斷交的國家做出行動，並要求美國國務院定期就協助台灣維繫邦交關係及強化與非邦交國關係所做的努力向國會提交報告。

去年5月，賈德納在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，並將台灣列為出訪首站；在中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台的方式，表達對台堅定支持的立場。當時，他先到總統府晉見蔡總統，再轉往外交部，接受外交部長吳釗燮款宴。（編輯：林淑媛）1080530