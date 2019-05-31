AIT商務經理北京出生 結識丈夫意外成為美國人

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）今天是5月最後一天，也是AIT@40「移民與交流月」的最後一天，AIT在臉書分享商務經理高陽的故事。北京出生、定居澳洲的他，後來因為丈夫，決定搬到華府，並意外成為美國人。

今年是美國在台協會（AIT）成立40週年，為慶祝美台40年友誼與合作，AIT在每個月份指定一個主題，彰顯美台夥伴關係在各方面的合作。5月的主題為「移民與交流月」，並在臉書上分享AIT官員的個人故事，包括發言人孟雨荷（Amanda Mansour）的家族故事，凸顯美國多元移民社會的特色。

AIT今天在臉書發文說，AIT@40「移民與交流月」來到了最後一天，希望過去分享的故事能彰顯美國的創始原則之一：「無論種族、宗教、國籍或性取向，所有美國人都應能獲得同樣的權利和機會。」

AIT並在貼文中分享AIT商務經理高陽（Evan Gao）的故事，也附上他們一家4口的照片。高陽的丈夫羅峻平（Mike Pignatello）是AIT官員。

「成為美國人並不在我的預料之中」，高陽說，他在北京出生，很小的時候就離開北京，輾轉在俄羅斯、紐西蘭和澳洲住過，最後定居澳洲並成為澳洲公民。

12年前，高陽因公離開雪梨，短暫到北京工作，就在那個時候，遇到了他未來的先生—美國外交官羅峻平。後來他搬回雪梨，羅峻平被派任新職，他們因此分開數年，最後決定在華府團聚。

高陽說，在他搬到美國前，他以為自己很了解美國，「畢竟美國電影、食物、體育節目隨處可見」。不過，他搬去之後，卻經歷了各種文化衝擊，包括美國人講話的方式很不一樣，例如，排隊不是queue而是line，薯條是French fries而不是chips。

不僅如此，他說，美國人的思維模式也不一樣，他每天都很驚訝美國人有多開放、文化有多多元、有多愛聊天。這些種種，跳脫了他過去對美國的刻板印象。

「每一天我都多愛上美國一點點」，高陽表示，他愛澳洲，也愛美國，因此決定要成為一個美國人。2017年，他入籍宣誓選擇成為美國人。

高陽分享，如今他成為美國公民2年了，他與丈夫的雙胞胎寶寶在內華達出生後也已經9個月大了。「我們已經迫不及待地要展開我們自己的美國家庭故事了！」

台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，自24日起，開放同性婚姻登記。AIT當天在臉書發文恭喜台灣，並表示，AIT社群，「包括AIT的4對已婚同性伴侶，與台灣一同歡欣鼓舞地慶祝這個歷史性時刻」。（編輯：林興盟）1080531