國軍心戰喊話教範 共軍弟兄更改為敵軍弟兄

（中央社記者游凱翔台北2日電）國軍單兵基本戰鬥教練中有一段心戰喊話報告詞，軍方人士今天表示，教範部分，已將喊話詞中「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」；但戰爭時期，並無限定喊話方式，採因地制宜進行處置。

許多曾經當過兵的男生都有這段回憶，新兵訓練時期必須學習國軍「單兵基本戰鬥教練」，例如「請伍長以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等語。

但最後向敵軍心戰喊話的報告詞，「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」。有立委去年11月在立法院質詢時，認為已不合時宜，國防部當時承諾將與時俱進進行調整。

軍方人士今天接受中央社訪問時表示，在教學規範的部分，確實已將「共軍弟兄」更改為「敵軍弟兄，放下武器、雙手抱頭」等語；但在作戰時期，並沒有限定喊話方式，由於喊話分為威嚇性、招降性及安撫性，官兵必須因地制宜用最好的方式去表達，就像戰術戰法不可能一成不變，必須視情況機動進行調整。

國防部發言人陳中吉則說，心戰喊話是戰場心理作戰具體運用手段之一，結合其他心戰作為，策應軍事行動，達成作戰任務；而心戰喊話稿根據戰場實況採模擬仿真方式，因時、因地及目標對象彈性調整，以符現實需求。

他指出， 國防部依台澎防衛作戰指導、歷年演訓驗證結果，與時俱進調修「單兵戰鬥教練綜合演練」心戰喊話內容，將原「攻擊準備」等12個訓練狀況調併為5個；而原狀況10「心戰喊話」調修後納入狀況4「肅清殘敵」訓練項目，未來仍持續落實駐地訓練，並利用演習時機驗證，充分發揮心戰實效。（編輯：張均懋）1080602