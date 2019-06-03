韓國瑜與議員言詞交鋒 賴清德想送他兩本書

（中央社記者葉素萍台北3日電）高雄市長韓國瑜今天遭民進黨市議員李喬如強力批評，2人言詞交鋒。前行政院長賴清德說，韓國瑜推動市政顯然遇到幾個問題，他想送韓國瑜2本台南市長任內施政心得的書，盼對韓有幫助。

韓國瑜今天在高雄市議會接受市政總質詢備詢，遭民進黨市議員李喬如強力批評。李喬如指韓的答詢及表現都答非所問、欠缺專業表現，評鑑只能給20分。韓國瑜嗆李喬如「雙重標準、是非不明，議員表現不及格。」

賴清德今天接受TVBS「少康戰情室」專訪，他在錄影棚外面受訪指出，不便評論高雄市議會發生的事，不過，韓國瑜推動市政顯然遇到幾個問題，如果不嫌棄，他可以送韓國瑜兩本書，他在台南市長第一任、第二任分別出了書，記錄如何主持市政，解決各項問題。

賴清德說，台南市與高雄市的問題不完全一樣，但大同小異，也許可以截取一些精神，有助於韓國瑜推動市政，這2本書分別是「看見未來」與「用行動帶來希望」。

媒體問到，台北市長柯文哲曾回應「鴕鳥心態說」，要大家別逞一時口舌之快。

賴清德說，至少應該要表示態度，不一定要逞口舌之快，也不一定要挑起紛爭，但是「基本的態度不能沒有」，特別是首都市長若不敢講出反對一國兩制，不敢反對台灣成為第二個香港，也不敢反對一個中國原則，有失首都市長格局。

被問到8日即將登場的民進黨總統初選電視政見會，賴清德是否正密集訓練；他說，「沒有」，現在還是每天忙碌，但因為他從政經歷有20幾年，所以有信心提出看法，爭取國人支持。（編輯：郭萍英）1080603