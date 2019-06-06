台中醫界後援會喊助英台 籲初選民調支持蔡總統

（中央社記者蘇木春台中6日電）國策顧問、醫師李茂盛今天號召台中市醫界人士成立「台中市醫療界挺英後援會」，會中喊「助英台」口號，籲在民進黨總統初選民調期間力挺總統蔡英文，代表民進黨競選連任。

民進黨總統初選，今天在蔡總統、前行政院長賴清德雙方代表面前進行民調抽樣；8日將進行唯一一場電視政見發表會，10日到14日進行民調。

李茂盛今天下午號召數十名台中醫界人士，在北屯區茂盛醫院舉辦記者會，宣布成立台中市醫療界挺英後援會，會中呼喊「助英台」口號，將在民調期間以實際行動力挺蔡總統。

李茂盛致詞時表示，台灣正面臨美中經濟貿易戰，與中國的武力繞台威嚇，使民眾相當不安，基層醫師也共同發起支持蔡總統，民進黨只有蔡總統可以持續台灣的政權，加上領導力與執行力，讓台灣人感受到政府的可信度，在困境中繼續前進。

李茂盛說，因為賴清德來自醫界，使外界認為醫界都應該會挺賴清德，但從後援會來看，醫界認為賴清德要贏得總統大選有困難度，且在醫療界非常注重行政倫理，很少有民主國家，現任國家元首被同黨閣員競爭選舉，另外賴清德出來要爭取位置，在正義原則上也受到質疑。

台中市醫界聯盟前理事長蘇勳璧提到，在民進黨最困難、低迷的時候，是蔡總統解決黨的財務危機，重塑民進黨的形象，當選總統後進行年金改革、轉型正義、追討不當黨產、綠色能源、修改兩岸人民關係條例等政策，只有蔡總統能深化台美日關係，顧主權、護台灣。（編輯：吳佳穎）1080606