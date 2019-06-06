王金平以退為進 反成影響總統初選關鍵

（中央社記者余祥、王揚宇、范正祥台北6日電）前立法院長王金平今天宣布不參加國民黨總統初選，投下震撼彈。黨內人士分析，韓郭朱爭出線下，王金平以退為進，反而創造出空間，成為初選誰能勝出的關鍵因素。

王金平今天與國民黨5人小組會面後，對外宣布將不參加國民黨總統初選。知情人士指出，王金平決定不參加，主要因為黨中央對於王金平的建議毫無回應，再加上深藍民調持續低迷，韓國瑜日前造勢，又有不少地方派系倒戈，讓王金平心寒，因此轉換策略，且戰且走。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析說，綜觀客觀情勢，王金平在初選中出線的機率的確不高，他今天宣布不參加初選，但也未明說是否要脫黨參選到底，保留想像空間，他的策略就是要把剩餘價值發揮到極大化。

黃子哲說，王金平可能回歸到「喬」的角色，這也是他最擅長的部分，未來可能是與主要參選人的「Ｘ王配」，或是國民黨若勝選，在新政府扮演重要角色。

黨內目前主要戰將鴻海董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜的民調差距並非十分懸殊，黃子哲認為，在郭韓差距不大的情況下，王金平這10%左右的支持度就成為關鍵少數，將影響最後結果。

黃子哲認為，以王金平圓融的處事風格和在政壇的歷練，即便自己選不上，也並非「敗事有餘」，而是「成事有餘」。

談起王金平為人，國民黨立委陳學聖說，王金平向來與人為善，行事風格也以圓融著稱，從政以來擅長協商，也常扮演政府和人民間溝通之「橋」。

陳學聖說，他相信王金平在抉擇總統選舉這件事情上，也一定會圓融處理，不會把自己逼到死角，讓自己變成「斷橋」。希望王金平發揮圓融專長，未來能夠幫助國民黨整合初選之後的裂痕。

國民黨立委曾銘宗說，王金平為國家社會做了很多貢獻，如果有志競選總統做出更多貢獻，應循黨內機制來走有比較強的正當性，後續動向及發展仍值得關注。

國民黨立委吳志揚則表示，王金平是國民黨重要的資產，基層還是希望一個團結的國民黨，王金平不參加初選，是否會支持初選過關的人，基層總是希望力量不要分散，期待這些國民黨的重要資產，最後都要團結在一起。（編輯：蘇龍麒/林興盟）1080606