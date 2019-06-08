朱立倫：國民黨越吵支持度越低 不要黨內互打

（中央社記者余祥台北8日電）針對民進黨主席卓榮泰說民進黨初選雖風風雨雨，但沒有奇奇怪怪，前新北市長朱立倫今天說，民進黨再怎麼吵最後一定會團結，甚至越吵政黨支持度越高，但國民黨是越吵支持度越低，這是大家應關注的問題。

高雄市長韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場今天登場，爭取國民黨總統提名的朱立倫說，自己是默默地做、提出政見，大家都看在眼裡，選總統不只要選最強，也要適合，兩者應並重。

韓國瑜下午在花蓮造勢，宣布不參加國民黨總統初選的前立法院院長王金平今天在高雄出席王金平之友會的成立活動，朱立倫上午則參觀名偵探柯南科學搜查展。

媒體詢問，韓、王兩人都在造勢，朱立倫卻在看展，是否對初選感到緊張。朱立倫回應說，看展覽、下午看老人公寓，都會提出相關的政策，他都是默默地在做，很多人也看在眼裡，他才是最適合的人選。雖然自己聲勢沒有那麼大，但卻是大家都可以接受的人選。

是否認為未來國民黨最大挑戰是整合支持者，朱立倫表示，他從一開始到現在，都扮演整合者的角色，希望成為最適合 、最強的人選，兩者必須並重，總統大選不只要選強，也要選適合的。

國民黨將舉辦國政願景電視發表會，朱立倫說，他很有信心，因為平日就在累積，他在臉書上直播提出政見應該有30多集了，也有16年地方首長的經驗，政見會他將提出更完整的說明，也希望可以成為國民黨共同的政見。

至於有人批評韓國瑜的造勢是在同溫層中取暖，朱立倫說，他不會這樣看，會去花蓮場的民眾也都支持國民黨，祝福韓國瑜造勢成功。媒體追問，但韓粉都在攻擊國民黨，朱立倫說，他一再強調，黨內不要互打，應該彼此鼓勵，比好不比爛。

王金平日前宣布不參加總統初選，是否認為這是王金平錯誤判斷，朱立倫說，尊重他，王金平是國民黨重要成員，也會成為2020國民黨的重要助力。

若當選總統是否會找王金平擔任行政院長，朱立倫說，目前不會去做這樣的思考，現階段是想辦法在一個月的時間，讓民眾看到他的決心、帶領台灣的能力。

民進黨總統初選政見會下午登場，朱立倫認為，總統蔡英文跟前行政院長賴清德應該說明民進黨執政3年來為何讓民眾不滿意。（編輯：楊玫寧）1080608