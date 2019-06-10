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菲汶泰俄免簽來台 張景森：擬延長一年

最新更新：2019/06/10 20:29

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）外交部今天表示，對於是否延長菲律賓、泰國、汶萊、俄羅斯等國的免簽試辦措施，日前已開過跨部會會議，待行政院正式核定結果後對外公布。政委張景森說，行政院同意延長試辦一年。

菲律賓媒體The Filipino Times報導，台灣將延長對菲免簽一年。外交部晚間對此回應表示，對泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯等國的免簽試辦措施將於7月31日屆期。

外交部指出，為研議是否持續試辦，外交部日前已依程序，邀集國安、移民、警政、調查、觀光、經貿等機關召開跨部會會議，針對上述試辦免簽措施效益進行全面性評估。會議結論報請行政院核定中，待行政院核定後適時對外公布。

行政院政務委員張景森表示，行政院的立場是同意延長菲律賓、泰國、汶萊、俄羅斯免簽試辦一年，目前尚待正式核定。其中，菲律賓、泰國、汶萊預定維持停留天數14天；俄羅斯的部分，因考量俄國民眾的旅遊習慣，原本免簽停留的天數是14天，希望能有所延長。

外交部去年7月宣布，將延長試辦泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證措施一年，同意停留天數為14天，試辦期限至今年7月31日止。屆時再視成效決定是否延長辦理。（編輯：趙蔚蘭）1080610

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