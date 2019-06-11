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蔡總統：因應氣候變遷 前瞻計畫可支撐治水經費

最新更新：2019/06/11 17:26
總統蔡英文（中）11日前往嘉義縣視察抽水站、滯洪池預定地時表示，前瞻基礎建設計畫就是因應氣候變遷、豪大雨頻繁時期有更深入預算，可支撐全台治水或水患經費。嘉義縣長翁章梁（左）、立法委員陳明文（右）等陪同。中央社記者黃國芳攝　108年6月11日
總統蔡英文（中）11日前往嘉義縣視察抽水站、滯洪池預定地時表示，前瞻基礎建設計畫就是因應氣候變遷、豪大雨頻繁時期有更深入預算，可支撐全台治水或水患經費。嘉義縣長翁章梁（左）、立法委員陳明文（右）等陪同。中央社記者黃國芳攝　108年6月11日

（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）總統蔡英文今天前往嘉義縣視察抽水站、滯洪池預定地時表示，前瞻基礎建設計畫就是因應氣候變遷、豪大雨頻繁時期有更深入預算，可支撐全台治水或水患經費。

蔡總統下午在嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員陳明文、蔡易餘等陪同下前往嘉義縣溪口鄉、中埔鄉視察柴林腳抽水站預定地及中埔公館滯洪池。

蔡總統表示，視察項目都由前瞻計畫支應，前瞻計畫就是因應氣候變遷、豪大雨頻繁時期，有更進一步及深入預算可支撐全台治水或水患經費。

根據中央氣象局資訊，鋒面伴隨西南氣流帶來明顯雨勢，蔡總統呼籲民眾外出要小心，政府各部會防災總動員，經濟部與各縣市政府聯繫防範災害。

蔡總統說，嘉義是農業縣，治水除保護人民安全，也保護農民辛苦耕作農作物不受影響。這波豪大雨期間，已特別要求行政院農業委員會注意各項農產品影響，務必將損害衝擊降到最低。

另外，媒體詢問，民主進步黨總統初選民意調查開始進行，有沒有信心過關；蔡總統說，現在不能評論，還是國家的事最重要。

蔡總統將競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰。（編輯：李明宗）1080611

總統蔡英文（左）11日前往嘉義縣視察柴林腳抽水站預定地，雖然下著大雨，仍與鄉親一起關心抽水站的相關計畫。中央社記者黃國芳攝　108年6月11日
總統蔡英文（左）11日前往嘉義縣視察柴林腳抽水站預定地，雖然下著大雨，仍與鄉親一起關心抽水站的相關計畫。中央社記者黃國芳攝　108年6月11日
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