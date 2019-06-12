民進黨：禁止民調教戰圖卡宣傳支持國民黨參選人

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨發言人李明俐今天說，禁止向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回覆支持非民進黨參選人；請雙方陣營呼籲支持者不要散播這樣的圖卡影響黨內團結。

李明俐轉述，民進黨主席卓榮泰今天稍早也強烈要求雙方陣營支持者，停止對參選人的情緒傷害與意圖影響民調結果的任何指控，無論支持誰，都不能傷害另一位參選人。「請支持者們克制，要跟得上參選人的堅持，不要壞了參選人的招牌。」

民進黨10日到14日進行總統初選民調，方式採取市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調；黨中央預估，若無意外，民調結果明天可望出爐。

對於網路上傳播民進黨總統初選電話民調宣傳圖卡，宣傳支持國民黨參選人。李明俐今天透過新聞稿重申，根據6月3日電視政見會工作會議，雙方陣營針對初選民調注意事項達成結論，禁止教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；也禁止向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回覆支持非本黨的參選人。

李明俐強調，黨中央再次請雙方陣營呼籲支持者不要散播這樣的圖卡影響黨內團結。（編輯：謝佳珍）1080612